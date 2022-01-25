Общество

В Пензе студентов вуза будут пускать только на консультации и экзамены

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На пропускных пунктах Пензенского государственного университета малолюдно. Студенты не выстраиваются в очередь, чтобы пройти на территорию вуза. Причин тому несколько.

Экзаменационная пора совпала с введением в университете дистанционного режима работы. Нюансы формата определены в приказе ректора. Документ опубликован на официальном сайте высшего учебного заведения.

«Руководителям структурных подразделение университета - определить численность работников, переводимых с 25.01.2022 на период стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Пензенской области на дистанционный режим работы с учетом обеспечения функционирования подчиненных им структурных подразделений на рабочих местах не более 30% работников», - сказано в нем.

«Студенты идут только на консультации, на экзамен. Занятия не проводятся», - пояснил дежурный смены Юрий Ползунов.

С начала пандемии коронавируса в госуниверситете не раз переходили на удаленку и возвращались к очному формату. Онлайн-занятия прочно вошли в жизнь преподавателей и студентов.

Мысли студентов - пока не о вновь введенной дистанционной форме обучения, а об отметках в зачетных книжках. Семестр подходит к концу, и отправляться на каникулы приятнее без «хвостов».

«Я сейчас сдавала экзамен по пианино. Не очень. На четыре, к сожалению», - отметила студентка.

«Французский язык. Я взволнована, но думаю, все пройдет хорошо», - рассказала девушка.

В дистанционном режиме проходят и уроки в школах, где классы закрыты на карантин в связи ростом числа заболевших детей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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