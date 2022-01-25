Общество

Роман Амстиславский подвел итоги года в программе «Аналитика»

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Основная часть жизни человека, который, по версии одной из областных газет, назван общественным деятелем 2021 года, направлена на оказание помощи тем, кто в этом больше всего нуждается: маломобильным группам населения, детям-инвалидам и детям-сиротам.

«За 2021 год обустроил два пандуса для инвалидов, один из которых находится в пензенском ДОСААФ. Еще один пандус после моего обращения установлен возле офиса одного из банков в Пензе. Представлял область на всевозможных форумах и мероприятиях, проводимых в масштабах страны. Принимал активное участие в подготовке спортсменов-инвалидов к соревнованиям различного уровня, в том числе и международным», - отметил Роман Амстиславский, ставший гостем программы «Аналитика» ТРК «Наш дом».

Также в ушедшем году общественно-политический деятель продолжил безвозмездно ремонтировать инвалидные коляски тем, кто не в силах сделать это самостоятельно. Кроме того, он оказывал помощь воспитанникам детских домов и реабилитационных центров.

«Я всегда говорил и буду говорить, что бизнес должен быть социально ответственным. Даже в Библии сказано: десятую часть отдай на благие дела. Так как я сам являюсь инвалидом, знаю и понимаю людей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому считаю важным помогать им. И делаю это на собственные средства», - подчеркнул Амстиславский.

Финальным аккордом 2021 года стала благотворительная акция «Стань волшебником». Она вышла на всероссийский уровень, когда к ней подключились известные люди. Благодаря мероприятию, около полутысячи детей получили новогодние подарки.

«Все, что я делал и делаю, происходит по зову сердца. Главная идея не в том, чтобы вручить кульки, а в том, чтобы подарить детям внимание, любовь и заботу. Подарок лишь помогает выстроить диалог, чтобы понять, какие у ребят есть проблемы и как помочь в их решении», - отметил общественно-политический деятель.

Как член партии «Единая Россия» Роман Амстиславский принимает участие в реализации ряда проектов, среди которых «Единая страна - доступная среда», «Народный контроль», «Городская среда».

В наступившем 2022 году он не планирует сбавлять обороты своей общественно-политической и благотворительной деятельности, будет трудиться и как активист Общероссийского народного фронта и волонтерского движения «Мы вместе». Амстиславский намерен продолжать работу и в формате малых дел.

«Пусть не в моих силах сделать мир лучше для каждого, но делать добрые дела для конкретных людей считаю своим призванием», - резюмировал Роман Амстиславский.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Пусть не в моих силах сделать мир лучше для каждого, но делать добрые дела для конкретных людей считаю своим призванием», - резюмировал Роман Амстиславский.
Дай Бог Вам здоровья и всего самого хорошего.

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