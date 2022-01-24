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Общество

За год «Дамате» увеличила производство индейки до 200 тыс. тонн

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В 2021 году группа компаний «Дамате» на 33% увеличила производство индейки. Объем выпущенной продукции возрос до 200 тыс. тонн в убойном весе (238 тыс. тонн в живом весе). Положительная динамика роста стала возможна благодаря планомерному осуществлению индейководческих проектов в Пензенской и Ростовской областях.

В Пензенской области объем производства индейки составил 158 тыс. тонн. Агрохолдинг продолжает реализацию в Сурском крае проекта расширения птицеводческого комплекса. В его рамках построят 128 птичников подращивания и откорма, а также высокотехнологичные объекты инфраструктуры. Работы завершатся к 2023 году.

Летом 2021 года в области введен в эксплуатацию крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки. Мощность производства - 303 тонны в сутки. Предприятие выпускает сыровяленые колбасы, ветчины, вареные колбасы и сосисочные изделия, кулинарные изделия су-вид, полуфабрикаты, готовые к употреблению.

В Ростовской области в 2021 году объемы производства увеличились в 19 раз по сравнению с 2020-м и составили 42 тыс. тонн в убойном весе. Там перезапустили крупнейший в регионе индейководческий комплекс, мощность которого - 85 тыс. тонн мяса в год. В кратчайшие сроки «Дамате» восстановила работу 167 объектов и запустила полный производственный цикл.

Кроме того, в Ростовской области начал работу завод по убою и переработке. Теперь продукция предприятия поставляется в федеральные и локальные сети. В минувшем году мощности объекта поэтапно вывели до плановых показателей.

Предприятия «Дамате» в Ростовской области вышли на 100%-ю самообеспеченность инкубационным яйцом.

Агрохолдинг - единственный производитель индейки в России, где создано собственное промышленное родительское стадо. Благодаря этому значительно снижается зависимость птицеводческого направления компании от импорта генетического материала, уменьшаются биологические риски, увеличиваются показатели качества яйца, поскольку у него меньший срок хранения и оптимизирована логистика.

В текущем году группа компаний «Дамате» планирует продолжить реализацию проектов в двух регионах и добиться объема производства в 230 тыс. тонн мяса в год.

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