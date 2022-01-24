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Общество

Расчет больничного в 2022 году: кому выгодно болеть, а кому нет

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В 2022 году изменились выплаты по больничном листу. Теперь максимальная составляет 2 572 рубля 60 копеек в день, сообщает портал PNZ.RU.

Например, если человек болел 7 дней, то предельный размер пособия, на который он может рассчитывать, составит 18 008 рублей 20 копеек. Но выплата облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), а значит, от этой суммы нужно отнять 13%, после чего на руки человек получит 15 667 рублей 14 копеек.

В пресс-службе Фонда социального страхования отметили, что выплата по больничному зависит от суммы заработной платы и страхового стажа работника. На максимальное пособие смогут претендовать те, у кого зарплата выше 78 тысяч рублей в месяц, а страховой стаж составляет не менее восьми лет.

«В том случае, если зарплата меньше, а страховой стаж такой же, то работник получит выплату, рассчитанную исходя из 100% размера среднего заработка», — подчеркнули в ведомстве.

При страховом стаже от 5 до 8 лет размер выплаты по больничному составит 80% от среднего заработка, а при страховом стаже до 5 лет — 60%. В 100%-м размере независимо от страхового стажа работника оплачиваются больничные по уходу за детьми до семи лет включительно.

Изменение МРОТ в 2022 году отразилось и на минимальных выплатах по больничному листу. Заболевшие работники, у которых страховой стаж менее шести месяцев или, например, средний заработок оказался ниже МРОТ, получат 456 рублей 66 копеек в день.

Получается, что минимальное пособие за две недели больничного составит 6 393 рубля 24 копейки, а с учетом вычета НДФЛ получится 5 562 рубля 12 копеек.

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Источник — pnz.ru
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