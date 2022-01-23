Водоохранную зону в микрорайоне Заря превратили в свалку снега

23.01.2022 | 11:12

Жители пензенского микрорайона Заря в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко попросили решить их проблему со снежной свалкой.

«С наступлением снегопадов к нам на пустырь (это район улицы Новоселов, 111) возят грязный снег. КамАЗы катаются всю ночь. Это выглядит как стихийная свалка. Эти грязные и вонючие горы снега находятся в непосредственной близости от жилых домов», - написала главе региона местная жительница.

По ее словам, убранный с улиц снег вывозят на территорию водоохраной зоны. Насколько известно жителям Зари, разрешения на снежную свалку нет.

«Что будет весной, когда все это начнет таять?» - задала вопрос женщина.

На ее обращение отреагировали администрация Пензы и региональный минлесхоз.

Сотрудник мэрии подтвердил, что в микрорайоне Заря не предусмотрены санкционированные свалки снега. Нарушение зафиксируют на фото и составят акт.

«Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области будет проведено мероприятие в целях выявления и предотвращения возможного нарушения природоохранного законодательства», - добавил представитель минлесхоза.