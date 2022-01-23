Сетевое издание|18+|Воскресенье|23 янв 2022|12:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |

Общество

Водоохранную зону в микрорайоне Заря превратили в свалку снега

Печать

Жители пензенского микрорайона Заря в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко попросили решить их проблему со снежной свалкой.

«С наступлением снегопадов к нам на пустырь (это район улицы Новоселов, 111) возят грязный снег. КамАЗы катаются всю ночь. Это выглядит как стихийная свалка. Эти грязные и вонючие горы снега находятся в непосредственной близости от жилых домов», - написала главе региона местная жительница.

По ее словам, убранный с улиц снег вывозят на территорию водоохраной зоны. Насколько известно жителям Зари, разрешения на снежную свалку нет.

«Что будет весной, когда все это начнет таять?» - задала вопрос женщина.

На ее обращение отреагировали администрация Пензы и региональный минлесхоз.

Сотрудник мэрии подтвердил, что в микрорайоне Заря не предусмотрены санкционированные свалки снега. Нарушение зафиксируют на фото и составят акт.

«Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области будет проведено мероприятие в целях выявления и предотвращения возможного нарушения природоохранного законодательства», - добавил представитель минлесхоза.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Разумное использование

Гость||

Штрафовать , а ещё лучше сажать за такое варварское отношение к природе надо. Всё это в руках чиновников , только власть слабая , языком молоть горазды , а дела делать кишка тонка

Гость||

Власть горазда только жить всласть

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Эти грязные и вонючие горы снега
Ну загрязнили песком с дорог - это понятно... хотя и безвредно.

А завонял то кто?

Гость||

А Иван чмо весь снег на пьянцю дорогу возил придурок

Гость||

Всю грязь и соль с дорог,все на водоохранную площадь и на детские площадки.!!!чуть ли не на качели!!! И никому дела нет.не их же дети будут всем этим дышать и лазить по грязи.а потом оттает и пыль ,и грязь !и все детям! Управляйка ,,комфорт-сервис,, и все,,комфорты,, так создают видимость уборки.ладожская 110.вся грязь надетскую площадку!!! Спасибо!!!за такую заботу!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Что будет весной, когда все это начнет таять?» - задала вопрос женщина.
Что будет , что будет , а просто снег с галитом (техническая соль) попадет сначала в пруды а потом через Пензятку в Суру , а песок и грязь останется на полях. Снег вывезенный из города по правилам должны складировать на специальных площадках и какая интересно чиновничья тварь подписала бумагу о складировании там снега , ведь это приведет к загрязнению .Сажать чинуш за такое .

Гость||

Гость писал(a):

Ну загрязнили песком с дорог - это понятно... хотя и безвредно.

А завонял то кто?

Ну для тебя безмозглого создания безвредно , значит тебя кретина надо накормить снегом с дороги , обильно пропитанного NaCl (галитом) , бензолами и мелкодисперсной пылью искусственного каучука (последние вызывают онкологию) и другими химическими соединениями.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте