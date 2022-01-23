На Пензу пришлось лишь 34% новых случаев коронавируса в области

23.01.2022 | 12:13

В Пензенской области за сутки подтвердили 220 случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заражений в регионе составило 105 980.

Суточную статистику заболеваемости обнародовали в региональном оперативном штабе. В нее попали Пенза (75 новых случаев COVID), Пензенский (27), Кузнецкий (22), Бессоновский И Наровчатский (по 13), Нижнеломовский (12) районы.

Менее 10 инфицированных за сутки выявили в Мокшанском (9), Никольском (8), Вадинском (7), Городищенском (6), Земетчинском районах, ЗАТО Заречный (по 5), а также в Неверкинском (4), Спасском, Иссинском, Лунинском (по 3), Пачелмском, Шемышейском (по 2), Камешкирском (1) районах.

За сутки медики выписали 98 человек. Общее количество выздоровлений в области достигло 95 745. Зарегистрировано 6 новых смертей от коронавирусной пневмонии. Всего с начала эпидемии, по данным регионального оперштаба, инфекция унесла жизни 4 832 пациентов.