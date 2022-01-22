Общество

В Пензе спецтехника расчистила дороги в районах частного сектора

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В пятницу, 21 января, в Пензе работники предприятий и организаций, управляющих компаний и коммунальных служб, а также учреждений здравоохранения, образования, спорта вышли на улицы города, чтобы привести их в порядок.

Об том, как в областном центре прошла санитарная пятница, рассказали в пресс-службе администрации города.

В Первомайском районе спецтехника чистила дороги в частном секторе Кривозерья, Веселовки, Междуречья. Расчищены от снега и льда пешеходные дорожки и тротуары на улице Маршала Крылова, тротуар на улице Чкалова.

В Ленинском районе убран снег с дорог в частном секторе Бугровки, расчищены подъездные пути к школам, детсадам, медицинским учреждениям. Организованы работы по очистке от снежно-ледяных образований пешеходных дорог, лестничных маршей и тротуаров на Московской, 3/5, Ставского, 12, в районе детского сада № 103, на Большой Радищевской.

В Железнодорожном районе привели в порядок лестничные марши на улицах Антонова, Луначарского, Злобина.

В Октябрьском районе также проводились работы по уборке дворов, пешеходных переходов, скверов, парковых зон в 3-м проезде Рахманинова, 5; на улицах Новоселов, 112, 113; Циолковского, 16; Онежской, 7, 13; Ульяновской, 22; Кронштадтской, 100; Ладожской, 99, 111, 113; Глазунова, 7; на проспекте Строителей, 14, 80, 132, 72; проспекте Победы, 105.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

А когда в поселке Заря-1 почистят снег. Уже неделю не видно трактора.

Гость||

Мощно работает Олег!

Гость||

Это работа обыкновенная, зачем преподносить как нечто из разряда "вау"???? Лишний раз, показать что бездельники!!

Гость||

Тротуары не чищены , кругом снежная каша и лед.

Имя: Гость
Комментарий:

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