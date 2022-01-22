Общество

Капуста может стать самым дорогим овощем на пензенских рынках

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Ценников на прилавках с крепкими вилками нет. Покупатели узнают стоимость товара у продавцов (они же сельхозпроизводители). Этой зимой капуста - один из самых дорогих продуктов овощной группы, что подтверждают и пензенские статистики.

«В три не в три, но в два - два с половиной раза точно», - констатировал Сергей Курышев из Наровчатского района.

«Дороговато. Берешь большой вилок - это чувствуется», - отметила горожанка.

Из капусты можно приготовить массу блюд из нее можно приготовить: щи, борщ, голубцы, салат из свежей, а квашеная - продукт, который по количеству витамина С не уступает цитрусовым. Главное - правильно выбрать овощ.

«Сорта разные, по 60 рублей торгуем, потихоньку берут. В магазинах, посмотрите, она почем? 67 рублей, сама лично ходила. Куда деваться, на все прибавляют», - рассказала Ольга Цишкевич из Бессоновки.

Сельхозпроизводители за бесценок отдавать свою продукцию не собираются. К тому же в некоторых регионах она не уродилась, так что поставки с южных областей невелики.

«С экспортом не связывался, а так - в этом году еще и по погоде. По овощам год вообще неурожайный - что картофель, что капуста», - указал Сергей Курышев.

Весной 2021 года удивляли цены на морковь и свеклу. В 2022-м, возможно, белокочанная будет на вес золота.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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