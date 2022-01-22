2 города и 20 районов: опубликована география новых случаев COVID-19

22.01.2022 | 12:54

В субботу, 22 января, региональный оперативный штаб сообщил о 215 случаях COVID-19, выявленных за минувшие сутки. За этот же период умерло 7 пациентов, выздоровело 95.

По 1 человеку заболели в Вадинском, Камешкирском, Лунинском и Тамалинском районах; по 2 - в Нижнеломовском и Пачелмском; по 3 - в Неверкинском и Шемышейском; по 5 - в Иссинском, Лопатинском, Наровчатском, Сосновоборском районах и городе Заречном.

7 случаев зарегистрировано в Мокшанском районе, по 8 - в Бессоновском и Никольском.

11 пациентов - жители Башмаковского района, 12 - Земетчинского, 16 - Городищенского, 21 - Пензенского, 26 - Кузнецкого.

67 человек заболели в Пензе.

В общей сложности за время эпидемии подтверждено 105 760 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 95 647 человек, скончалось 4 826.

21 января Пензенская область перешла из красной зоны в желтую. Это означает, что за неделю зарегистрировано 31-90 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения.