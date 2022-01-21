В Пензенской области почти 200 семей получат «Губернаторский сертификат»

21.01.2022 | 10:01

В 2022 году в Пензенской области «Губернаторский жилищный сертификат» получит 191 молодая семья, из них 57 живут в Пензе.

Размер социальной выплаты составляет 328 000 рублей. Из бюджета региона на эти цели выделено 62,7 млн рублей.

Вручение сертификатов участникам программы пройдет в администрациях муниципалитетов до 28 января.

«Губернаторский жилищный сертификат» предоставляется молодым семьям, в которых первый ребенок родился в течение 12 месяцев после заключения брака.

При этом имеется еще ряд условий. Обеспеченность жилплощадью на одного члена семьи должна быть менее 10 квадратных метров. Возраст супругов на момент подачи заявления не должен превышать 28 лет, а ребенка - 3 лет. В первую очередь сертификат вручается семьям, имеющим в своем составе инвалидов (взрослых или детей).

«С 2008 года по 2021-й благодаря «Губернаторскому жилищному сертификату» улучшили условия 6 393 молодые семьи. На эти цели из регионального бюджета направлено 1,6 млрд рублей», - сообщили в Министерстве труда, социального развития и демографии Пензенской области.