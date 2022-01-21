В Пензенской области костыли и коляски можно будет взять напрокат

21.01.2022 | 16:57

Система по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, которая начнет внедряться в четырех районах Пензенской области с 2022 года, подразумевает создание пунктов проката технических средств реабилитации.

Об этом рассказал министр труда, соцзащиты и демографии региона Алексей Качан в программе телеканала «Россия 24».

Пилот программы будет реализовываться в четырех районах: Бессоновском, Мокшанском, Никольском и Шемышейском. Здесь планируется организовать пункты проката, в которых нуждающиеся смогут на время брать в аренду костыли, коляски и другие необходимые им средства восстановления.

Причем воспользоваться ими смогут и люди без инвалидности, но на некоторое время потерявшие здоровье в силу, к примеру, травмирования. Либо же человек в перспективе получит такое средство реабилитации через фонд социального страхования, но оно ему требуется уже сейчас и ждать нет времени.

«У нас были такие прокаты, но сейчас мы имеем возможность расширить ассортимент средств технической реабилитации, в том числе и за счет дорогостоящих предметов. Людям не нужно будет их покупать, если будет возможность ими пользоваться», - подчеркнул Алексей Качан.

«Я считаю, что прокат в любом случае себя оправдает. В системе долговременного ухода это незаменимая вещь», - подчеркнул Алексей Качан.