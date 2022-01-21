Общество

В пензенских загсах не осталось записи на 2 и 22 февраля

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В феврале в Пензе ожидается свадебный бум. Месяц, который обычно непопулярен у молодоженов, оказался нарасхват. Вопреки всему пользуются спросом не пятница и суббота, а среда и вторник. Всему виной - сочетание цифр: написанные даты 2 и 22 февраля выглядят очень красиво, чем и прельстили многих женихов и невест.

«Ажиотаж присутствует, и не только в нашем отделе ЗАГС, потому что на данный момент, например, на 22 февраля свободных мест нет, все занято. Заявление можно подавать и за год до регистрации, поэтому места разобраны давно», - рассказала начальник территориального отдела ЗАГС Октябрьского района г. Пензы Юлия Евсина.

Всего в пензенских загсах на 22 февраля подано 37 заявлений, на 2-е - 28. Среди тех, кто собирается под венец в «сказочную» дату, - журналист 11 канала Ольга Сальникова.

«Как свойственно всем девушкам, наверное, хочется чего-то особенного, красивого. Я еще поклонница нумерологии, скажем так, у двойки сакральный смысл есть - она означает надежное плечо, надежного друга и партнера рядом. Этот смысл мне понравился», - отметила она.

Никаких сложностей с подачей заявления на 2 февраля 2022-го не возникло. Правда, загс пара посетила в августе 2021 года, чтобы успеть занять место.

А вот Николай Денисенко не стал бы бороться за право расписаться именно в даты с кучей двоек.

«22.02.2022 оптимально загадывать желания, работать с собой, начинать их воплощать. Как астролог, я бы не рекомендовал 22.02.2022 заключать союз, 02.02.2022 - чуть получше, потому что это растущая Луна», - объяснил астропсихолог.

Но тем не менее в ряде городов на сайтах появились объявления, где люди пытаются перепродать свои места в загсах на 22 февраля 2022 года. Бывает, что хотят получить сотни тысяч рублей. На самом деле забронировать дату бракосочетания на других людей по российскому законодательству невозможно, к тому же логика подсказывает, что это были бы бессмысленные траты.

В прошлые годы, когда заявления подавали очно, а не через «Госуслуги», женихи и невесты ночевали на порогах загсов, чтобы расписаться в нужный день. А красивыми датами в XXI веке уже были 7 июля 2007-го, 8 августа 2008-го и тому подобные. Многие из заключивших тогда браки уже давно развелись.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Дурачья полно,потом разведутся!

Гость||

На фотке какая глобальная невеста , прямо монументальная! О!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

красивыми датами в XXI веке уже были 7 июля 2007-го, 8 августа 2008-го
Сколько из них развелись?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

, - объяснил астропсихолог.
Потомственный буртас.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В прошлые годы, когда заявления подавали очно, а не через «Госуслуги»,
Госуслуги как памятник твоим пустым надеждам. Сегодня ты подаёшь там заявление в ЗАГС. Через 3 года заявление на развод. А через ещё 5 лет сидишь на диване и проверяя личный кабинет на Госуслугах находишь там эти заявления. Даже скачиваешь и открываешь. Всё просрано.

Гость||

Психбольные...

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