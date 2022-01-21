Общество

В Пензе надеются получить кредит на улучшение городской среды

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Пенза будет претендовать на получение финансовой поддержки от федерального центра на создание и реконструкцию объектов инфраструктуры, строительство социальных объектов. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в личных аккаунтах в социальных сетях.

«Пенза – мой родной и любимый город, но в последние годы ее архитектурный облик оставляет желать лучшего: точечная застройка, не до конца освоенные территории – все это портит городскую среду», - констатировал глава региона.

По его словам, важно не разрушить целостность исторической части, одновременно сделав город более современным, удобным и красивым.

«Над решением этой проблемы мы уже начали работать, но нам необходима поддержка федерального центра, в частности, инфраструктурные кредиты. Пенза обязательно будет подавать заявку на инфраструктурный кредит, сделать это необходимо как можно скорее», - уточнил Мельниченко.

Параллельно планируется вести работу по повышению квалификации урбанистов и архитекторов.

В начале января в исторической части Пензы стали сносить дома № 12 и 14 на улице Володарского. В ответ на возмущение горожан представители власти заявили, что строения не являются объектами культурного наследия и находятся в частной собственности, поэтому оснований для запрета на снос нет.

«Но сохранение облика исторического центра нас тоже волнует, поэтому мы закрепим его границы юридически. Это позволит повысить прозрачность градостроительных решений и сохранить исторически значимые объекты», - пообещали в мэрии.

Спустя несколько дней после того, как общественники заговорили о недопустимости уничтожения подобных объектов, в области было создано министерство градостроительства и архитектуры. Ранее эти вопросы находились в ведении минстроя.

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Гость||

Все украдено, без кредита никак не обойтись. Мощно работает Олег и его команда прихлебателей.

Гость||

500 лямов Вани дурака,и все

Гость||

Когда витьку хитроглазого посадят

Имя: Гость
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