В Пензе ищут претендентов на пост главного художника города

В Пензе объявили конкурс на замещение должности главного художника города. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила пресс-служба мэрии.
Документы от претендентов на вакантный пост будет принимать управление градостроительства и архитектуры.
«Область профессиональной служебной деятельности - регулирование благоустройства территории города. Вид профессиональной служебной деятельности - разработка правил и подготовка рекомендаций к отдельным видам благоустройства территории городского округа», - пояснили в пресс-службе.
К кандидатам предъявляются квалификационные требования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по направлению подготовки «Архитектура»; не менее двух лет стажа муниципальной службы либо стажа работы по специальности, направлению подготовки.
С требованиями к знаниям и перечнем необходимых документов можно ознакомиться по ссылке.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Неплохо бы взять цыретели к нам в Пензу вот бы прославились.