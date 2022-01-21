Общество

В Пензе ищут претендентов на пост главного художника города

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В Пензе объявили конкурс на замещение должности главного художника города. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила пресс-служба мэрии.

Документы от претендентов на вакантный пост будет принимать управление градостроительства и архитектуры.

«Область профессиональной служебной деятельности - регулирование благоустройства территории города. Вид профессиональной служебной деятельности - разработка правил и подготовка рекомендаций к отдельным видам благоустройства территории городского округа», - пояснили в пресс-службе.

К кандидатам предъявляются квалификационные требования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по направлению подготовки «Архитектура»; не менее двух лет стажа муниципальной службы либо стажа работы по специальности, направлению подготовки.

С требованиями к знаниям и перечнем необходимых документов можно ознакомиться по ссылке.

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Гость||

Неплохо бы взять цыретели к нам в Пензу вот бы прославились.

Гость||

А что, разве и такая должность есть?

Гость||

Шо искать то,вон на фонтане сколько художников.

А со старым шо случилось?вроде он не старый.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

К кандидатам предъявляются квалификационные требования:
Главное, чтобы понимал, где красота, а где уродство.

Гость||

Уберите художество Ивана!

6 ноября 2018 года открыт памятник «Пензяк толстопятый», который создан по инициативе Ивана Белозерцева.

«Давайте заведем традицию, если потереть палец пензяка толстопятого, то это принесет счастье», - сказал Иван Белозерцев.

Гость||

Ну и чей ребенок окажется самым одаренным художником? У кого какие мнения? Ста пудов фамилия будет известная.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе объявили конкурс на замещение должности главного художника города. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила пресс-служба мэрии.
Заслуженный художник России Юрий Ткаченко.

Гость||

Гость писал(a):

Главное, чтобы понимал, где красота, а где уродство.
ТОЛЬКО НЕ ТКАЧЕНКО!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

ТОЛЬКО НЕ ТКАЧЕНКО!!!!!!!!!!!!!
Только заслуженный художник России Юрий Ткаченко могёт спасти город Глупов.

Гость||

Достоин только Юрий Ткаченко,он сляпает целый табун дырявых химр с жеребятами...

Гость||

Гость писал(a):

Достоин только Юрий Ткаченко,
Плюсую!

Гость||

Ну с ткаченкой кирдык городу, тьфу!

Гость||

Гость писал(a):

6 ноября 2018 года открыт памятник «Пензяк толстопятый», который создан по инициативе Ивана Белозерцева.

«Давайте заведем традицию, если потереть палец пензяка толстопятого, то это принесет счастье», - сказал Иван Белозерцев

Достойнная скульптура. Не чета дырявому Иван-коню,твАрению Ткаченко.

Почему его ещё не привлекли к уголовной ответственности?

Гость||

Гость писал(a):

Достойнная скульптура.
Личный памятник Ивана Белозерцева. Он его очень любит. Своего толстопятика.

Гость||

Уберите с фонтана химеру дырявого коня.

По всем мифологиям кентавр символизирует пьянство,сексуальное насилие,грабежи и убийства.

Со слов автора,химера кентавра сделана с лицом героя Советского союза,первого космонавта Ю.А.Гагарина.

Прокуратура и СК должны разобраться как воплощение зла ,кентавра,изобразили с лицом героя Советского союза,кто за этим стоит?

Кто утверждал установку этого памятника?

Это ошибка автора или планомерное уничтожение культурного кода наших детей?

Сейчас наш президен В.В.Путин и министр обороны Шойгу озвучили новую концепцию воспитания детей и молодёжи,где глвное,знание и почитание своей истории,любви к Родине и воспитание патриотизма. В школах должны каждый день поднимать перед занятиями государственный флаг.

Пенза - наша малая Родина. Частичка великой России. На заднем плане на фото историческое здание телефонной станции,не далеко бывший Швейник(народное название) и кинотеатр Олимп.

Как могли в старой исторической части города воткнуть провокационную химеру дырявой лошади ? Как?

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Имя: Гость
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