В Пензе ищут претендентов на пост главного художника города

21.01.2022 | 17:09

В Пензе объявили конкурс на замещение должности главного художника города. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила пресс-служба мэрии.

Документы от претендентов на вакантный пост будет принимать управление градостроительства и архитектуры.

«Область профессиональной служебной деятельности - регулирование благоустройства территории города. Вид профессиональной служебной деятельности - разработка правил и подготовка рекомендаций к отдельным видам благоустройства территории городского округа», - пояснили в пресс-службе.

К кандидатам предъявляются квалификационные требования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по направлению подготовки «Архитектура»; не менее двух лет стажа муниципальной службы либо стажа работы по специальности, направлению подготовки.

С требованиями к знаниям и перечнем необходимых документов можно ознакомиться по ссылке.