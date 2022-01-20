В Пензе именитый танцор провел мастер-класс для юных горожан

20.01.2022 | 20:12

Именитый танцор, двукратный обладатель Кубка мира и Европы Никита Базев приехал из Исландии он приехал в родную Пензу с мастер-классом как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

«Будем заниматься совершенствованием тела, скрутками, работой стоп, ног - всем, чем возможно, лишь бы дать максимальное количество информации детям, чтобы они развивались», - сообщил чемпион по бальным танцам Никита Базев.

Анна Полежаева и Роман Самохвалов бальными танцами занимаются 10 лет на двоих, а партнерами стали полгода назад. Ребята ждали встречи с Базевым.

«Хотелось бы новые движения выучить», - отметила танцовщица.

«Движения высшего класса, чем мы сейчас танцуем, чтобы потом, когда будем танцевать в высшем классе, нам было не так сложно изучать новые движения», - рассказал танцор.

Ребята с интересом приступили к оттачиванию материала под чутким руководством.

Совсем скоро Никита Базев отправится покорять новые вершины. Но он обещал вернуться и снова встретиться с ребятами.