Общество

В Пензе именитый танцор провел мастер-класс для юных горожан

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Именитый танцор, двукратный обладатель Кубка мира и Европы Никита Базев приехал из Исландии он приехал в родную Пензу с мастер-классом как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

«Будем заниматься совершенствованием тела, скрутками, работой стоп, ног - всем, чем возможно, лишь бы дать максимальное количество информации детям, чтобы они развивались», - сообщил чемпион по бальным танцам Никита Базев.

Анна Полежаева и Роман Самохвалов бальными танцами занимаются 10 лет на двоих, а партнерами стали полгода назад. Ребята ждали встречи с Базевым.

«Хотелось бы новые движения выучить», - отметила танцовщица.

«Движения высшего класса, чем мы сейчас танцуем, чтобы потом, когда будем танцевать в высшем классе, нам было не так сложно изучать новые движения», - рассказал танцор.

Ребята с интересом приступили к оттачиванию материала под чутким руководством.

Совсем скоро Никита Базев отправится покорять новые вершины. Но он обещал вернуться и снова встретиться с ребятами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

Хорошего танцора сразу видно. А что у него с руками? Болезнь какая?

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