В мэрии отчитались о ночной уборке снега с дорог

В мэрии Пензы доложили о количестве снегоуборочной техники, которая работала на городских дорогах в ночную смену 19 января.
Специалисты МУП «Пензадормост» очищали и обрабатывали улицы, мосты и путепроводы, вывозили снег. Районные администрации организовали расчистку подъездных путей к социально значимым объектам.
Было задействовано 118 единиц техники МУП «Пензадормост»: 35 комплексных дорожных машин, 48 самосвалов, а также тракторные щетки, погрузчики, грейдеры и др.
«Также содействие в уборке оказывают строительные, дорожные и промышленные компании, которые предоставили технику. Контролем и координацией работ по благоустройству занимаются ответственные сотрудники администраций Пензы и районов города, управлений и ведомств», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.
По словам пензенцев, в городе решены не все проблемы, вызванные последствиями снегопада. Так, утром в четверг 20 января, граждане сообщили о заторе в Терновке: «Терновского, 150. Несколько машин не могут разъехаться из-за нечищеной дороги. И так каждый день!».
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Отчитались - молодцы. А снег когда убирать будут?