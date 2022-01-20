Общество

В 2022 году на похороны будут давать на 540 рублей больше

Печать

С 1 февраля 2022 года будет проиндексирован ряд социальных выплат. Среди них пособие на погребение. Оно будет увеличено на 8,4%, сообщает портал PNZ.RU.

«Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2021 год», — пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ.

Индексация предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение осуществляется ежегодно, начиная с 2011 года.

Пособие на погребение умерших пенсионеров выплачивается из средств Пенсионного фонда Российской Федерации. В 2022 году его размер составит 6 964 рубля, что почти на 540 рублей больше, чем в 2021-м.

Если скончался работающий человек или несовершеннолетний родственник работающего гражданина, то выплата будет осуществляться за счет средств фонда социального страхования. Обращаться в этом случае надо в организацию, в которой трудился умерший или работает один из родителей умершего несовершеннолетнего.

Основным документом для назначения данного пособия является справка формы № 11, выданная органами ЗАГС. Пособие могут получить любые категории лиц, которые взяли на себя расходы по осуществлению погребения и представили соответствующие документы. Обратиться за пособием необходимо не позднее 6 месяцев со дня смерти.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — pnz.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте