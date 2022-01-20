В 2022 году на похороны будут давать на 540 рублей больше

20.01.2022 | 08:16

С 1 февраля 2022 года будет проиндексирован ряд социальных выплат. Среди них пособие на погребение. Оно будет увеличено на 8,4%, сообщает портал PNZ.RU.

«Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2021 год», — пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ.

Индексация предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение осуществляется ежегодно, начиная с 2011 года.

Пособие на погребение умерших пенсионеров выплачивается из средств Пенсионного фонда Российской Федерации. В 2022 году его размер составит 6 964 рубля, что почти на 540 рублей больше, чем в 2021-м.

Если скончался работающий человек или несовершеннолетний родственник работающего гражданина, то выплата будет осуществляться за счет средств фонда социального страхования. Обращаться в этом случае надо в организацию, в которой трудился умерший или работает один из родителей умершего несовершеннолетнего.

Основным документом для назначения данного пособия является справка формы № 11, выданная органами ЗАГС. Пособие могут получить любые категории лиц, которые взяли на себя расходы по осуществлению погребения и представили соответствующие документы. Обратиться за пособием необходимо не позднее 6 месяцев со дня смерти.