Общество

В Пензенской области готовятся развернуть более 5 000 ковидных коек

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На базе медицинских учреждений Пензенской области может быть развернуто более 5 000 инфекционных коек для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник, 18 января.

Заявление было сделано после заседания президиума координационного совета, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин. Темой совещания стала подготовка к распространению в России омикрон-штамма.

Председатель правительства поручил руководителям субъектов Российской Федерации активизировать работу: эффективно организовать деятельность медицинских учреждений и службы скорой помощи, горячих линий, увеличить объем тестирования на COVID, оценить готовность инфраструктуры здравоохранения (имеющихся мощностей, кадров, лекарственных препаратов, кислорода и средств индивидуальной защиты) и предпринять другие меры.

По словам губернатора Олега Мельниченко, в Пензенской области утверждена и действует схема маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией. Подготовлен мобилизационный план по перепрофилированию медучреждений для лечения инфекционных больных.

«В соответствии с планом может быть развернуто до 5 280 инфекционных коек на базе медицинских учреждений», - уточнил губернатор. Его слова приводит пресс-служба правительства.

Также в регионе планируют создать новые кол-центры, сотрудники которых будут принимать звонки от больных.

18 января в области было зарегистрировано 173 новых случая коронавирусной инфекции. Суточный прирост постепенно увеличивается.

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Гость||

А зачем тогда придурки в церковь ходят,чтоб потом сдохнуть

Гость||

Значит что то не то в Регионе Олега мельн... если животные подвергаются садистским издевательствам и не возбуждаются уголовные дела.

Гость||

А что по губернатору чувашии? отошли от койки?

Гость||

Развернуть , свернуть ,развернуть,свернуть,и тд. итп......

Гость||

Встал,упал,отжался.Отжалс,втал,упал.

Гость||

Алкоголь нужно продавать только при наличии справки о при вивках и ревакцинации...

Гость||

Самим этот цирк не надоел?!!!

Гость||

Гость писал(a):

Развернуть , свернуть ,развернуть,свернуть,и тд. итп....
ни чего личного только бабло

Гость||

Мощно работает власть

Гость||

Гость писал(a):

Значит что то не то в Регионе Олега мельн... если животные подвергаются садистским издевательствам и не возбуждаются уголовные дела.
Читал на просторах инернета в Казани то возбудили уголовное дело против убийства десяти щенков. Прям как из книги Агаты кристи.А за дворняжку в Каменке нет.Ну типа она уже взрослая.

Гость||

Гость писал(a):

Значит что то не то в Регионе Олега мельн... если животные подвергаются садистским издевательствам и не возбуждаются уголовные дела.

Читал на просторах инернета в Казани то возбудили уголовное дело против убийства десяти щенков. Прям как из книги Агаты кристи.А за дворняжку в Каменке нет.Ну типа она уже взрослая.

А что же скажет Милостивейший Государь Глава Един Росии?

Гость||

Гость писал(a):

Значит что то не то в Регионе Олега мельн... если животные подвергаются садистским издевательствам и не возбуждаются уголовные дела.

Читал на просторах инернета в Казани то возбудили уголовное дело против убийства десяти щенков. Прям как из книги Агаты кристи.А за дворняжку в Каменке нет.Ну типа она уже взрослая.

А что же скажет Милостивейший Государь Глава Един Росии?

Да чё он скажет ,как на молодежном форуме "Мы вместе" сгнобил этих 10 щенков и все кто то.

Гость||

Что по Игнатьеву,Березовскому,Немцову и т.д и т.п.?

Имя: Гость
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