В Пензенской области готовятся развернуть более 5 000 ковидных коек

19.01.2022 | 08:24

На базе медицинских учреждений Пензенской области может быть развернуто более 5 000 инфекционных коек для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник, 18 января.

Заявление было сделано после заседания президиума координационного совета, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин. Темой совещания стала подготовка к распространению в России омикрон-штамма.

Председатель правительства поручил руководителям субъектов Российской Федерации активизировать работу: эффективно организовать деятельность медицинских учреждений и службы скорой помощи, горячих линий, увеличить объем тестирования на COVID, оценить готовность инфраструктуры здравоохранения (имеющихся мощностей, кадров, лекарственных препаратов, кислорода и средств индивидуальной защиты) и предпринять другие меры.

По словам губернатора Олега Мельниченко, в Пензенской области утверждена и действует схема маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией. Подготовлен мобилизационный план по перепрофилированию медучреждений для лечения инфекционных больных.

«В соответствии с планом может быть развернуто до 5 280 инфекционных коек на базе медицинских учреждений», - уточнил губернатор. Его слова приводит пресс-служба правительства.

Также в регионе планируют создать новые кол-центры, сотрудники которых будут принимать звонки от больных.

18 января в области было зарегистрировано 173 новых случая коронавирусной инфекции. Суточный прирост постепенно увеличивается.