В минздраве области отметили низкое число привитых от COVID беременных

19.01.2022 | 12:54

В Пензенской области из 2,5 тысячи беременных женщин, состоящих на учете, вакцинировались от коронавируса менее 12%.

Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Медики отметили, что беременность не является противопоказанием к прививке от COVID-19.

Процедуру рекомендуют пройти на сроках после 22 недель. Ее признали абсолютно безопасной. Также можно привиться в период грудного вскармливания, сразу после родов.

«Что касается воздействия на организм коронавируса, оно опасно и для беременной, и для будущего ребенка. Последние исследования ученых говорят о том, что если беременная женщина не была привита и перенесла COVID-19, то IQ у ее ребенка будет на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития», - приводит пресс-служба слова замминистра здравоохранения области Марины Воробьевой.

У пензячек, перенесших коронавирус в период беременности, чаще случались преждевременные роды мертвым плодом и кровотечения. Трех заразившихся жительниц области не удалось спасти.

Специалисты считают, что вакцина «Спутник V» способна защитить от новых штаммов «омикрон» и «дельта», снизить риск тяжелых осложнений и у матери, и у малыша.

Всего с начала прививочной кампании в регионе от COVID-19 привились 303 беременные.