Общество

В минздраве области отметили низкое число привитых от COVID беременных

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В Пензенской области из 2,5 тысячи беременных женщин, состоящих на учете, вакцинировались от коронавируса менее 12%.

Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Медики отметили, что беременность не является противопоказанием к прививке от COVID-19.

Процедуру рекомендуют пройти на сроках после 22 недель. Ее признали абсолютно безопасной. Также можно привиться в период грудного вскармливания, сразу после родов.

«Что касается воздействия на организм коронавируса, оно опасно и для беременной, и для будущего ребенка. Последние исследования ученых говорят о том, что если беременная женщина не была привита и перенесла COVID-19, то IQ у ее ребенка будет на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития», - приводит пресс-служба слова замминистра здравоохранения области Марины Воробьевой.

У пензячек, перенесших коронавирус в период беременности, чаще случались преждевременные роды мертвым плодом и кровотечения. Трех заразившихся жительниц области не удалось спасти.

Специалисты считают, что вакцина «Спутник V» способна защитить от новых штаммов «омикрон» и «дельта», снизить риск тяжелых осложнений и у матери, и у малыша.

Всего с начала прививочной кампании в регионе от COVID-19 привились 303 беременные.

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Гость||

Очень рад за Пензенских будущих мам! Пусть дети рождаются здоровыми!

Гость||

Они что дуры что ли все ?

Гость||

Гость писал(a):

Они что дуры что ли все ?
Наоборот

Гость||

Среди привитых низкое число беременных. ОК.

Гость||

И как они выяснили что у детей iQ будет ниже...??? Заболевания новое, не изученное.. а детей уже обрекли. Как говориться: "врать, не мешки ворочать"!

Гость||

ПИ*ц!!! "COVID беременных" - это, что? Новый штамм? Следующая буква, после "Омикрон" - это π!

Имя: Гость
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