Общество

С 1 марта меняется порядок оформления инвалидности: подробности

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В настоящий момент в России действуют упрощенные правила оформления инвалидности, которые были введены на период пандемии еще весной 2020 года. С 1 марта 2022 года в них произойдут изменения, но в Минтруде подчеркнули, что все преимущества будут сохранены.

Для тех, кто оформляет инвалидность впервые, группа будет назначена заявителю на основании медицинских документов и заключения врача, никаких дополнительных обследований не потребуется. Программа восстановления (реабилитации) будет разработана медико-социальной экспертизой (МСЭ) с учетом заключения медицинской организации.

Продление инвалидности, если группа была назначена ранее, произойдет автоматически. Но существует важное условие. Срок переосвидетельствования должен наступить до 28 февраля 2022 года включительно, сообщает портал PNZ.RU

С 1 марта получать направление на освидетельствование можно будет не только в государственных лечебных учреждениях, но и в частных. При этом не будет важно, прикреплен человек к медицинской организации или нет. Поликлиника, куда первоначально обращался заявитель, автоматически передаст данные о его состоянии здоровья в МСЭ. А уже в бюро, на основании полученных сведений, примут решение об установлении инвалидности и присвоения группы.

С марта 2022 года заявитель сможет дистанционно оспорить результаты экспертизы, а также выбрать, присутствовать лично при проведении освидетельствования или нет.

По словам специалистов, вступающие в силу с 1 марта изменения никак не отразятся на бессрочном назначении инвалидности. Напомним, в марте 2018 года вступило в силу постановление Правительства РФ № 339-н, которое внесло изменения в правила признания лица инвалидом.

Получить группу инвалидности без указания срока переосвидетельствования могут граждане, имеющие заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функции органов и систем организма, предусмотренные разделом III Приложения к принятым Правилам.

Это хроническая болезнь почек 5­й стадии при наличии противопоказаний к трансплантации почки; муковисцидоз; ВИЧ-инфекция (стадия 4Б, 4В, терминальная 5-я); полная слепоглухота; болезнь Фабри; болезнь Гоше; мукополисахаридоз; шизофрения и прочие. Для детей категории «ребенок­инвалид» инвалидность будет установлена до достижения совершеннолетия. После 18 лет процедуру придется пройти снова.

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Источник — pnz.ru
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