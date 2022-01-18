В перинатальном центре подсчитали число новорожденных в 2021 году

В перинатальном центре областной больницы имени Н. Н. Бурденко подвели итоги 2021 года. Всего за этот период в медучреждении родилось 4 030 новых пензенцев.
В их числе 2 122 мальчика и 1 908 девочек.
«Прошедший год осчастливил 110 семей, в которых родились двойни и тройни - новорожденное счастье в квадрате, а иногда даже в кубе», - отмечается в Instagram-аккаунте больницы.
190 малышей родились в медучреждении после процедуры ЭКО, в том числе 36 двоен.
«Поздравляем счастливых родителей и родственников! Мы желаем всем деткам расти здоровыми на радость семье, а мамам малышей приходить к нам еще не раз», - говорится в заключение поста.
Ранее стало известно, что в первый день нового года в перинатальном центре родилось 7 детей: 4 девочки и 3 мальчика. Общее количество малышей, появившихся в области за праздники, - 184.
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