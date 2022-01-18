Общество

В 2021 году «Молком» произвел более 60 тыс. тонн молочной продукции

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Молочный комбинат «Пензенский» группы компаний «Дамате» из года в год повышает объемы производства и демонстрирует положительную динамику развития. Так, в 2021-м предприятие выпустило свыше 60 тыс. тонн молочной продукции.

Более половины от произведенного объема традиционно составило молоко различных категорий. За год его выпуск возрос на 12%.

Кроме того, «Молком» произвел более 15 тыс. тонн кисломолочной продукции, около 8 тыс. тонн творогов, 4,5 тыс. тонн сливок, сметаны, сливочного масла.

В наступившем году на предприятии продолжится модернизация производства, планируется расширение ассортимента.

Потребителей, ведущих здоровый образ жизни, порадуют новыми продуктами бренда «Римилк». В эту линейку входят йогурты и смузи с пониженным содержанием жира. Также расширятся линейки «Десертель», муссов с натуральными ягодными и фруктовыми наполнителями, и «Мамалыш», продукции для детского питания.

«Молком» способен перерабатывать до 300 тонн сырья в сутки. Предприятие изготавливает свыше 150 наименований продукции, в числе которых молоко, кисломолочные продукты, питьевые и термостатные йогурты, творог классический и мягкий, сметана, сливки, масло, детское питание, творожные муссы.

Вся продукция выпускается в соответствии с концепцией «Чистая этикетка». Это означает, что состав товара прост и понятен, в нем нет вредных добавок, он изготовлен по традиционной рецептуре с бережной обработкой, сохраняющей полезные свойства молока.

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