ОРВИ и COVID: в школах Кузнецка растет число отсутствующих детей

18.01.2022 | 11:15

В Кузнецке на прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ выросла на 9%. За этот период выявили 97 случаев инфекции, в том числе 67 среди детей, 32 ребенка были госпитализированы. Из 30 взрослых в больницу попала 1 беременная женщина.

Эпидемическая ситуация обсуждалась на оперативном совещании в местной администрации в понедельник, 17 января.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ отмечается незначительное увеличение нагрузки на лабораторию детской больницы.

За семь дней во втором по величине городе Пензенской области было зарегистрировано 53 случая пневмонии, 31 человек госпитализирован, в том числе один ребенок.

Уровень обращаемости по скорой помощи среди больных ковидом остался прежним, за неделю поступило 13 обращений, в 5 случаях речь шла о детях.

За тот же период выявили 95 первично положительных анализов на ковид, в том числе 26 - у несовершеннолетних.

Среди школьников и воспитанников детсадов отмечается рост отсутствующих детей на 25%. Так, если на начало недели отсутствовало по болезни 356 ребят (142 детсадовца и 214 школьников), то на пятницу уже 460 (138 и 322 соответственно).

Коечный фонд полностью не загружен, в межрайонной взрослой больнице на 50 койках находятся 39 пациентов, из них 19 с подтвержденным ковидом; в детской больнице на 40 койках 13 пациентов, в том числе 7 с ковидом.

«Пока щадящая ситуация, но на региональном уровне потихонечку градус волнения в части ожидаемой волны омикрона возрастает, поэтому информационно надо работать более активно. У нас успокоение превалирует сейчас, а этого быть не должно. Для нас очень важно пройти волну омикрона с минимальными потерями», - заявил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.