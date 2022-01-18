Общество

ОРВИ и COVID: в школах Кузнецка растет число отсутствующих детей

Печать

В Кузнецке на прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ выросла на 9%. За этот период выявили 97 случаев инфекции, в том числе 67 среди детей, 32 ребенка были госпитализированы. Из 30 взрослых в больницу попала 1 беременная женщина.

Эпидемическая ситуация обсуждалась на оперативном совещании в местной администрации в понедельник, 17 января.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ отмечается незначительное увеличение нагрузки на лабораторию детской больницы.

За семь дней во втором по величине городе Пензенской области было зарегистрировано 53 случая пневмонии, 31 человек госпитализирован, в том числе один ребенок.

Уровень обращаемости по скорой помощи среди больных ковидом остался прежним, за неделю поступило 13 обращений, в 5 случаях речь шла о детях.

За тот же период выявили 95 первично положительных анализов на ковид, в том числе 26 - у несовершеннолетних.

Среди школьников и воспитанников детсадов отмечается рост отсутствующих детей на 25%. Так, если на начало недели отсутствовало по болезни 356 ребят (142 детсадовца и 214 школьников), то на пятницу уже 460 (138 и 322 соответственно).

Коечный фонд полностью не загружен, в межрайонной взрослой больнице на 50 койках находятся 39 пациентов, из них 19 с подтвержденным ковидом; в детской больнице на 40 койках 13 пациентов, в том числе 7 с ковидом.

«Пока щадящая ситуация, но на региональном уровне потихонечку градус волнения в части ожидаемой волны омикрона возрастает, поэтому информационно надо работать более активно. У нас успокоение превалирует сейчас, а этого быть не должно. Для нас очень важно пройти волну омикрона с минимальными потерями», - заявил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

А в Кузнецке тута новостили 100 % вакцинировались

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте