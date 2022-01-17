В домах двух районов Пензы не стали отключать холодную воду

17.01.2022 | 16:35

В понедельник, 17 января, ремонтные работы на сетях на улице Локтионова в Пензе проводят без отключения потребителей от холодного водоснабжения.

Ранее жителей Первомайского и Железнодорожного районов областного центра предупредили о возможности ограничения подачи ресурса из-за аварии и необходимости ее устранения.

Специалисты сообщили, что с 13:00 без воды могут остаться дома на улицах Терновского, Антонова, Измайлова, Клары Цеткин, Долгорукова, Медицинской, а также частный сектор.

Под отключение могли попасть и некоторые школы, детсады, медучреждения.