В домах двух районов Пензы не стали отключать холодную воду

В понедельник, 17 января, ремонтные работы на сетях на улице Локтионова в Пензе проводят без отключения потребителей от холодного водоснабжения.
Ранее жителей Первомайского и Железнодорожного районов областного центра предупредили о возможности ограничения подачи ресурса из-за аварии и необходимости ее устранения.
Специалисты сообщили, что с 13:00 без воды могут остаться дома на улицах Терновского, Антонова, Измайлова, Клары Цеткин, Долгорукова, Медицинской, а также частный сектор.
Под отключение могли попасть и некоторые школы, детсады, медучреждения.
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Надо было обязательно отключить. Можно и сейчас это сделать.