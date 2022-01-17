Общество

В домах двух районов Пензы не стали отключать холодную воду

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В понедельник, 17 января, ремонтные работы на сетях на улице Локтионова в Пензе проводят без отключения потребителей от холодного водоснабжения.

Ранее жителей Первомайского и Железнодорожного районов областного центра предупредили о возможности ограничения подачи ресурса из-за аварии и необходимости ее устранения.

Специалисты сообщили, что с 13:00 без воды могут остаться дома на улицах Терновского, Антонова, Измайлова, Клары Цеткин, Долгорукова, Медицинской, а также частный сектор.

Под отключение могли попасть и некоторые школы, детсады, медучреждения.

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Гость||

Надо было обязательно отключить. Можно и сейчас это сделать.

Гость||

Гость писал(a):

Надо было обязательно отключить. Можно и сейчас это сделать.
При том только холодную.

Гость||

А тебе запретили выйти за ЭКС-Губернатора Пензенской области или ,ты не проплачивал, как экс-губернатору Хабаровского края?Там то вышли ,где наши деньги.

Гость||

Ты нпрущил закон о Публичной власти?Чиновника надо любить!

Гость||

Да и мы тогда обратились с любовью типа Димон, как дела?Но нет Милостивейший Государь Князь Димитрий Анатольевич Медве...

Гость||

Хомут и чёпик спасли Пензу)) но труба то гнилая, менять её частник никогда не будет как и остальные.

Гость||

У нас на мебельной нет воды, хотя в списке улиц на отключение ее не было

Имя: Гость
Комментарий:

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