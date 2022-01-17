На Пензу пришлось лишь 35% новых случаев коронавируса в области

17.01.2022 | 13:13

В понедельник, 17 января, региональный оперативный штаб обнародовал суточную статистику заболеваемости коронавирусом в Пензенской области.

Всего выявили 169 заразившихся. Большинство инфицированных - жители районов области.

В Пензе за сутки подтвердили 60 случаев, в Пензенском районе - 21, в Нижнеломовском - 18, в Земетчинском - 15, в Мокшанском - 11.

Менее 10 заразившихся прибавилось в Шемышейском (9), Иссинском (5), Каменском, Кузнецком районах, ЗАТО Заречный (по 4), а также в Башмаковском, Наровчатском (по 3), Бессоновском, Городищенском, Неверкинском, Пачелмском (по 2), Спасском, Белинском, Лопатинском, Сердобском (по 1) районах.

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердили 104 788 случаев коронавируса.

За минувшие сутки медики выписали 610 человек, общее число выздоровлений составило 94 292. Зарегистрировано 9 новых смертей, всего коронавирусная пневмония унесла жизни 4 783 жителей региона.