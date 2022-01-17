Общество

На Пензу пришлось лишь 35% новых случаев коронавируса в области

Печать

В понедельник, 17 января, региональный оперативный штаб обнародовал суточную статистику заболеваемости коронавирусом в Пензенской области.

Всего выявили 169 заразившихся. Большинство инфицированных - жители районов области.

В Пензе за сутки подтвердили 60 случаев, в Пензенском районе - 21, в Нижнеломовском - 18, в Земетчинском - 15, в Мокшанском - 11.

Менее 10 заразившихся прибавилось в Шемышейском (9), Иссинском (5), Каменском, Кузнецком районах, ЗАТО Заречный (по 4), а также в Башмаковском, Наровчатском (по 3), Бессоновском, Городищенском, Неверкинском, Пачелмском (по 2), Спасском, Белинском, Лопатинском, Сердобском (по 1) районах.

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердили 104 788 случаев коронавируса.

За минувшие сутки медики выписали 610 человек, общее число выздоровлений составило 94 292. Зарегистрировано 9 новых смертей, всего коронавирусная пневмония унесла жизни 4 783 жителей региона.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Где чудик с крематорием?

Гость||

Гость писал(a):

Где чудик с крематорием?
А ты чудик считаешь Пензе крематорий не нужен? Может ты за это и голосовал? А кто твой депутат?

Гость||

Гость писал(a):

А кто твой депутат?
Рашкин!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Зарегистрировано 9 новых смертей
И они на совести антипрививочников.

Гость||

Гость писал(a):

А ты чудик считаешь Пензе крематорий не нужен?
Конечно, не нужен. Земли хватит на всех.

Гость||

Гость писал(a):

Рашкин!
Этот лгун и лицемер для Пензы что-то сделал?

Гость||

Гость писал(a):

И они на совести антипрививочников.
Опять кольнутая дура спамит.

Гость||

Рашкин вообще-то саратовский, а не пензенский депутат.

Гость||

Гость писал(a):

Конечно, не нужен. Земли хватит на всех.
Земли уже не хватает - погосты близ жилых домов. Кладбища и крематорий не взаимозаменяемы. Как показывает пример Москвы они взаимодополняемы.

Гость||

Гость писал(a):

Рашкин вообще-то саратовский, а не пензенский депутат.
Это всё формальности.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте