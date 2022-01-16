У Дома молодежи в Пензе устроили гладиаторские бои на подушках

16.01.2022 | 18:15

Территория перед входом в Дом молодежи на несколько часов превратилась в площадь с развлечениями. 12 студенческих отрядов соревновались в рамках зимнего спортивного фестиваля.

Пять разных дисциплин, одна из самых зрелищных - гладиаторские бои на подушках.

Все отряды в начале февраля отправятся в социальный марафон по селам Пензенской области. Почти неделю ребята будут идти на лыжах от одной деревни к другой. Их путь составит десятки километров.

На спортивном фестивале трасса куда короче, всего несколько метров. Побеждает тот, кто первым вернулся на финиш и смог поразить как можно больше мишеней.

«Голову освежить перед экзаменом. Вот он, например, сходил, экзамен сдал», - пошутил участник СПО «Кристалл» Дмитрий Туркин.

Студенческие отряды Пензы принимают участие во множестве разных мероприятий, за каждое получают баллы. Итоги конкурса подведут в конце года. Команда, которая наберет наибольшее количество очков, станет победителем.