Общество

Стало известно, зачем пензенцы чаще всего обращаются в МФЦ

Печать

Министерством экономического развития и промышленности Пензенской области подведены итоги деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области за 2021 год.

В Пензенской области функционируют 33 многофункциональных центра (МФЦ). За 2021 год они оказали более 1,7 млн услуг, которых насчитывается свыше 410 видов.

Рейтинг популярности возглавляют услуги Росреестра - их доля от общего количества оказанных услуг составляет 30%.

Второе место занимает регистрация пользователей на портале госуслуг. На третьей позиции - услуги социального обеспечения населения и пенсионного фонда.

Как и прежде, широко востребованы услуги МВД по оформлению и выдаче водительских удостоверений и паспортов.

«Согласно данным информационной аналитической системы мониторинга качества государственных услуг, по итогам 2021 года уровень удовлетворенности граждан составил 4,9 балла», - сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

А з/п специалистов в размере прожиточного минимума. Скоро больничные листы будем оформлять,женить и разводить и т.д.Всё вешают на наших работников.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте