Стало известно, зачем пензенцы чаще всего обращаются в МФЦ

15.01.2022 | 11:53

Министерством экономического развития и промышленности Пензенской области подведены итоги деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области за 2021 год.

В Пензенской области функционируют 33 многофункциональных центра (МФЦ). За 2021 год они оказали более 1,7 млн услуг, которых насчитывается свыше 410 видов.

Рейтинг популярности возглавляют услуги Росреестра - их доля от общего количества оказанных услуг составляет 30%.

Второе место занимает регистрация пользователей на портале госуслуг. На третьей позиции - услуги социального обеспечения населения и пенсионного фонда.

Как и прежде, широко востребованы услуги МВД по оформлению и выдаче водительских удостоверений и паспортов.

«Согласно данным информационной аналитической системы мониторинга качества государственных услуг, по итогам 2021 года уровень удовлетворенности граждан составил 4,9 балла», - сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.