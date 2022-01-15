Стало известно, зачем пензенцы чаще всего обращаются в МФЦ

Министерством экономического развития и промышленности Пензенской области подведены итоги деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области за 2021 год.
В Пензенской области функционируют 33 многофункциональных центра (МФЦ). За 2021 год они оказали более 1,7 млн услуг, которых насчитывается свыше 410 видов.
Рейтинг популярности возглавляют услуги Росреестра - их доля от общего количества оказанных услуг составляет 30%.
Второе место занимает регистрация пользователей на портале госуслуг. На третьей позиции - услуги социального обеспечения населения и пенсионного фонда.
Как и прежде, широко востребованы услуги МВД по оформлению и выдаче водительских удостоверений и паспортов.
«Согласно данным информационной аналитической системы мониторинга качества государственных услуг, по итогам 2021 года уровень удовлетворенности граждан составил 4,9 балла», - сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.
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