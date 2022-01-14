Жители одного из районов области могут получить призы за вакцинацию

В Никольском районе среди граждан в возрасте 60 лет и старше, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, будут разыграны призы.
Принять участие в акции могут жители не только районного центра, но и любого другого населенного пункта Никольского района в ФАПе или на дому.
Желающим участвовать в розыгрыше нужно пройти вакцинацию первым компонентом в прививочном пункте Никольской районной больницы в период с 12 по 31 января.
«Подарки будут разыграны 1 февраля», - сообщается на сайте администрации района.
Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в комплексном центре социального обслуживания, подобная акция будет проводиться уже во второй раз.
В первый раз участники выигрывали продовольственные наборы, наборы стеклянной посуды и наборы средств индивидуальной защиты (дезинфицирующие средства, маски, перчатки). Содержание призового фонда нового розыгрыша пока не афишируется.
Аналогичная акция проводится в Заречном. Пожилые горожане, вакцинировавшиеся в течение января, могут получить ценные призы: разыгрываются телевизор, 3 пылесоса и 12 тонометров.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Какой ужас! Я согласна с Владимиром Владимировичем вакцинация должна быть добровольной!