В Кузнецке заменили 30 ламп в фонарях, осталось еще 688 заявок

14.01.2022 | 16:23

На текущей неделе в Кузнецке были заменены 30 ламп уличного освещения.

Работы проводились по следующим адресам: Циолковского, 48 - 52; Белинского, 74, 76; 2-я Заречная, 19 - 38; Красноармейская - Орджоникидзе; Ладожская, 21; Колхозная, 1, 16, 18, 20, 38, 42; Молодой Гвардии, 216, 258, 260 - 271; Песчаная, 167, 161, 157, 153, 149, 147; ТПР-77 (район Нефтебазы); Октябрьская (школа № 10); Октябрьская - Некрасова; Вокзальная - Чкалова; Молодой Гвардии - Чкалова; Рабочая - Московская; Ленина (школа № 14); Ленина - Дарвина, Пензенская - Рабочая.

Невыполненными остаются еще 688 заявок, сообщили в пресс-службе администрации города.

Освещение является одной из самых наболевших проблем во втором по величине городе Пензенской области. В ноябре 2021 года глава администрации Сергей Златогорский рассказал, что большинство жалоб от кузнечан поступает именно на темноту на городских улицах.

По его словам, в 2021 году на ремонт уличного освещения было выделено более 4 миллионов рублей, но проблем накопилось на 16 с лишним миллионов - и это только по замене ламп. Если же говорить о технологиях, то в уличное освещение необходимо вложить 157 миллионов.