Продукция «Молкома» вошла в сотню лучших товаров России

14.01.2022 | 15:20

По итогам всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» продукция молочного комбината «Пензенский», входящего в группу компаний «Дамате», включена в список сотни лучших товаров страны.

«100 лучших товаров России» - один из самых престижных российских конкурсов в области качества продукции. Он проводится с 1998 года при поддержке Росстандарта и охватывает почти все регионы страны. Ежегодно в конкурсе принимают участие сотни компаний, которые выпускают продовольственные, промышленные товары, продукцию производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, а также оказывают услуги для населения и услуги производственно-технического назначения.

Жюри конкурса оценивает безопасность, потребительские свойства товаров, характеристики производства, показатели экологичности и ресурсоэффективности.

«Молочный комбинат «Пензенский» - крупнейший (до 300 тонн сырья в сутки) переработчик молока в Пензенской области. В ассортименте предприятия более 150 наименований продукции: молоко, кисломолочные продукты, питьевые и термостатные йогурты, классический и мягкий творог, сметана, сливки, масло, детское питание, творожные муссы.

Продукция от «Молкома» на протяжении многих лет традиционно принимает участие в конкурсе. В этом году лауреатами стали питьевые йогурты со вкусами «Клубника» и «Вишня-черешня», выпускаемые под брендом «Ритмилк». Кроме того, дипломы конкурса получили два вида смузи «Ритмилк» и мягкий творог «Инжир-чернослив».

Особенность продукции «Ритмилк» - низкое содержание жира. Торговая марка ориентирована на молодую и активную аудиторию, ведущую здоровый образ жизни. Все продукты соответствуют стандартам правильного питания и выпускаются в новой удобной упаковке.

Завоеванные награды подтверждают высокое качество продукции и дают «Молкому» право размещать на упаковке специальный логотип «100 лучших товаров России».