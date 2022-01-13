Общество

Журналисты 11 канала получили грамоты от главы города

Печать

Глава представительной власти города Владимир Мутовкин поздравил журналистов телерадиокомпании «Наш дом» с Днем российской печати.

«Желаю вам в первую очередь здоровья, энергии, творческих успехов, профессионального роста. И помните, как сказал классик, «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», то есть каждое ваше слово должно быть взвешенным и должно быть созидательным - этого я вам желаю», - произнес Владимир Мутовкин.

Он вручил журналистам информационной службы 11 канала Павлу Лютову, Юлии Дудоладовой, Екатерине Воробьевой и Марине Стульниковой почетные грамоты и благодарности главы города Пензы за многолетний добросовестный плодотворный труд, профессионализм, инициативность и творческий подход к делу.

После официальной части корреспонденты в неформальной обстановке поговорили с гостем о совместной работе и сразу же обсудили актуальные темы ближайших репортажей о жизни пензенцев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

А деньги!? А , гусары? Грамотой и жп вытрать не комфортно!

Гость||

а сея журналисты не зависимые?

Гость||

Провластные СМИ получили благодарность.

Гость||

Пензенские СМИ продвигают интересы власти, бизнеса, но никак не народа!

Гость||

Гость писал(a):

Пензенские СМИ продвигают интересы власти, бизнеса,
Кто платит, тот и музыку заказывает.

Гость||

Срочно закройте обсуждение с поздравлялкиным.

Имя: Гость
Комментарий:

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