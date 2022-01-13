Журналисты 11 канала получили грамоты от главы города

13.01.2022 | 19:47

Глава представительной власти города Владимир Мутовкин поздравил журналистов телерадиокомпании «Наш дом» с Днем российской печати.

«Желаю вам в первую очередь здоровья, энергии, творческих успехов, профессионального роста. И помните, как сказал классик, «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», то есть каждое ваше слово должно быть взвешенным и должно быть созидательным - этого я вам желаю», - произнес Владимир Мутовкин.

Он вручил журналистам информационной службы 11 канала Павлу Лютову, Юлии Дудоладовой, Екатерине Воробьевой и Марине Стульниковой почетные грамоты и благодарности главы города Пензы за многолетний добросовестный плодотворный труд, профессионализм, инициативность и творческий подход к делу.

После официальной части корреспонденты в неформальной обстановке поговорили с гостем о совместной работе и сразу же обсудили актуальные темы ближайших репортажей о жизни пензенцев.