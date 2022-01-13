В Пензе объединят организации, отвечающие за содержание дорог

13.01.2022 | 08:44

В Пензе будет учреждена новая муниципальная организация, которая займется содержанием дорог и городских территорий. Соответствующее решение было обнародовано после совещания, которое состоялось в правительстве области в среду, 12 января.

«Она объединит разрозненные структуры - такие как «Пензадормост», «Зеленхоз» и прочие предприятия, устранит компании-прокладки. Это позволит сэкономить значительные бюджетные средства», - подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

В ближайшее время представители власти должны подготовить подробный анализ, сколько и какой спецтехники потребуется, чтобы решить многочисленные проблемы с уборкой дорог и тротуаров в Пензе.

В первую очередь будет закуплена техника для летнего содержания дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий. Поскольку закупочные процедуры требуют времени, завершить их получится не ранее весны, и начинать торги по зимней спецтехнике сейчас нецелесообразно. После этого будут приобретены спецмашины для зимней работы.

«В областном бюджете на модернизацию системы ЖКХ Пензы на данный момент мы уже предусмотрели 250 млн рублей, при софинансировании городского бюджета», - сообщил губернатор Олег Мельниченко.