С пензенских улиц за сутки вывезли более 7 500 кубометров снега

13.01.2022 | 18:28

Когда весь город погружается в объятия Морфея, в ночном танце по улицам Пензы кружат снегоуборочные машины. На мостовых сооружениях работают погрузчики. Тяжелая артиллерия дорожного парка муниципальных предприятий (и не только) направлена на устранение последствий непогоды. В этом году в полку «Пензадормоста» прибыло - два десятка универсалов для всесезонной уборки.

«Организован выход техники в количестве 111 единиц, это комбинированные дорожные машины - 41 единица, тракторные щетки и сопутствующие вспомогательные», - сообщил и. о. директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.

В условиях режима повышенной готовности работают все службы, в том числе и коммунальные.

Основная работа по вывозу снега производится в ночные часы, но и днем проезжающие мимо полигонов видят, как грузовые машины отгружают снег. Только за минувшие сутки с улиц города вывезли более 7 500 кубометров.

Ночные старания и дневные труды не остаются незамеченными. Улучшение ситуации на магистралях областного центра по сравнению с тем, что наблюдалось накануне, очевидно.

«Первоочередная задача - расчистка остановочных павильонов, пешеходных переходов, мест заужений на перекрестках и очистка всей остальной уличной дорожной сети», - рассказал заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы Валерий Яцко.

Шалить погода будет как минимум до начала следующей недели, так что дорожным службам покой только снится.