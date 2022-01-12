В уборке улиц Пензы от снега задействовали экипажи ДПС

12.01.2022 | 15:20

В среду, 12 января, на совещании в администрации Пензы обсудили очистку улиц от последствий снегопада.

Согласно прогнозам синоптиков, снег в областном центре будет идти до конца текущей недели. В связи с этим специалистов нацелили на поддержание дорог в проезжем состоянии.

Мэр Александр Басенко распорядился организовать круглосуточное дежурство спецтехники на сложных участках улиц, чтобы обеспечить оперативную уборку.

12-го числа дороги областного центра от снега очищали 124 спецмашины МУП «Пензадормост», в их числе КамАЗы, самосвалы, погрузчики, бульдозеры, грейдеры. Задействованы и сотрудники «Зеленхоза» (всего 123), а также 26 единиц техники МУПа. Они приводят в порядок дорожки в скверах, площади, другие общественные территории.

«Содействие в уборке городу окажут строительные компании, выделив дополнительную технику», - отметили в пресс-службе мэрии.

Качественную уборку улиц водителям спецмашин обеспечили экипажи ДПС. Инспекторы параллельно вели поиск владельцев автомобилей, оставленных вдоль проезжей части и препятствующих движению техники.

Сотрудники УЖКХ города и районных администраций обходят подведомственные территории, проверяя качество уборки снега во дворах, у входных групп социальных объектов.

«Администрация города просит автовладельцев не затруднять работу по очистке дорог, по возможности ограничить использование личного транспорта, убирать автомобили с проезжей части и оставлять их на специальных стоянках либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники», - обратились к пензенцам в пресс-службе мэрии.