В уборке улиц Пензы от снега задействовали экипажи ДПС

В среду, 12 января, на совещании в администрации Пензы обсудили очистку улиц от последствий снегопада.
Согласно прогнозам синоптиков, снег в областном центре будет идти до конца текущей недели. В связи с этим специалистов нацелили на поддержание дорог в проезжем состоянии.
Мэр Александр Басенко распорядился организовать круглосуточное дежурство спецтехники на сложных участках улиц, чтобы обеспечить оперативную уборку.
12-го числа дороги областного центра от снега очищали 124 спецмашины МУП «Пензадормост», в их числе КамАЗы, самосвалы, погрузчики, бульдозеры, грейдеры. Задействованы и сотрудники «Зеленхоза» (всего 123), а также 26 единиц техники МУПа. Они приводят в порядок дорожки в скверах, площади, другие общественные территории.
«Содействие в уборке городу окажут строительные компании, выделив дополнительную технику», - отметили в пресс-службе мэрии.
Качественную уборку улиц водителям спецмашин обеспечили экипажи ДПС. Инспекторы параллельно вели поиск владельцев автомобилей, оставленных вдоль проезжей части и препятствующих движению техники.
Сотрудники УЖКХ города и районных администраций обходят подведомственные территории, проверяя качество уборки снега во дворах, у входных групп социальных объектов.
«Администрация города просит автовладельцев не затруднять работу по очистке дорог, по возможности ограничить использование личного транспорта, убирать автомобили с проезжей части и оставлять их на специальных стоянках либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники», - обратились к пензенцам в пресс-службе мэрии.
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