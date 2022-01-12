Общество

В уборке улиц Пензы от снега задействовали экипажи ДПС

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В среду, 12 января, на совещании в администрации Пензы обсудили очистку улиц от последствий снегопада.

Согласно прогнозам синоптиков, снег в областном центре будет идти до конца текущей недели. В связи с этим специалистов нацелили на поддержание дорог в проезжем состоянии.

Мэр Александр Басенко распорядился организовать круглосуточное дежурство спецтехники на сложных участках улиц, чтобы обеспечить оперативную уборку.

12-го числа дороги областного центра от снега очищали 124 спецмашины МУП «Пензадормост», в их числе КамАЗы, самосвалы, погрузчики, бульдозеры, грейдеры. Задействованы и сотрудники «Зеленхоза» (всего 123), а также 26 единиц техники МУПа. Они приводят в порядок дорожки в скверах, площади, другие общественные территории.

«Содействие в уборке городу окажут строительные компании, выделив дополнительную технику», - отметили в пресс-службе мэрии.

Качественную уборку улиц водителям спецмашин обеспечили экипажи ДПС. Инспекторы параллельно вели поиск владельцев автомобилей, оставленных вдоль проезжей части и препятствующих движению техники.

Сотрудники УЖКХ города и районных администраций обходят подведомственные территории, проверяя качество уборки снега во дворах, у входных групп социальных объектов.

«Администрация города просит автовладельцев не затруднять работу по очистке дорог, по возможности ограничить использование личного транспорта, убирать автомобили с проезжей части и оставлять их на специальных стоянках либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники», - обратились к пензенцам в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Лопаты ментам раздайте. Хоть какая нибудь польза будет. Пешеходные зоны расчистят.

Гость||

Неужели мусорье начало хоть какую то пользу приносить, а то до этого кошмарили остатки общественного транспорта за наморлники

Гость||

Обсуждение новости закрыто

Гость||

А когда дворник будет получать зарплату ну хотя бы в 10 раз меньше чем губернатор?

Гость||

Гость писал(a):

А когда дворник будет получать зарплату ну хотя бы в 10 раз меньше чем губернатор?
Не устал везде одно и тоже спрашивать?

Гость||

Администрацию подтянули бы,один х.р бездельничают

Гость||

Гость писал(a):

А когда дворник будет получать зарплату ну хотя бы в 10 раз меньше чем губернатор?
При другой власти.

Имя: Гость
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