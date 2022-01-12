В районах области за сутки выявили 42 новых случая коронавируса

12.01.2022 | 13:36

В среду, 12 января, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 161 новом случае заражения коронавирусом в регионе.

Их география оказалась такой: 113 инфицированных проживают в Пензе, 9 - в Бессоновском районе, по 6 - в Пензенском, Шемышейском и городе Заречном, 4 - в Сердобском районе, по 3 - в Лунинском, Малосердобинском и Мокшанском, по 2 - в Земетчинском и Иссинском, по 1 - в Бековском, Башмаковском, Каменском и Наровчатском.

Накануне оперштаб проинформировал о 10 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом, а также о 637 выписанных.

За все время пандемии в Пензенской области подтвердилось 103 972 случая заражения опасной инфекцией, 4 743 человека скончались, 91 138 выздоровели.