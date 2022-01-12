Общество

Специалисты ООО «Горводоканал» помогли в тушении пожаров в Пензе

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В период новогодних праздников, с 31 декабря по 9 января, в связи с особым противопожарным режимом аварийные бригады ООО «Горводоканал» были сосредоточены не только на устранении утечек на сетях водоснабжения, но и на проверке работоспособности пожарных гидрантов на территории Пензы.

Это было необходимо для гарантии беспрепятственного доступа пожарно-спасательных служб к устройствам, обеспечивающих подачу ресурса для ликвидации пламени.

Кроме того, специалисты ООО «Горводоканал» привлекли собственную технику, помогая ликвидировать последствия ЧП на улицах Мира, Прогулочной и Сосновой. Работами руководил матер Александр Геннадьевич Андреев.

Сотрудники Горводоканала оказали содействие в очистке и подключении пожарных гидрантов, обеспечив доступ к ним техники.

В адрес работников поступили слова благодарности от ГУ МЧС России по Пензенской области за оперативное межведомственное взаимодействие и слаженные действия при тушении пожаров на территории Пензы.

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