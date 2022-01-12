Общество

Пензячка об участке теплотрассы на Аустрина: Как парило, так и парит

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Во вторник, 11 января, жительница Пензы, пожелавшая остаться неизвестной, подняла проблему состояния сетей на улице Аустрина, где осенью 2019 года произошла трагедия. Свое сообщение она оставила под постом на странице губернатора Олега Мельниченко в Instagram.

«Хотела бы обратить внимание на то, что с того момента, когда в кипятке на улице Аустрина сварились двое мужчин, ситуация так и осталась до сих пор прежней! Как парило, так и парит, прикрыли заборчиком и все! Обращаюсь с просьбой, Олег Владимирович, разберитесь в этом бардаке, данная ситуация опасна для жизни людей!» - написала женщина.

Сетевое издание «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в ресурсоснабжающую организацию, где объяснили, что парение связано с погодными условиями: снег падает на закрытые металлические люки, это приводит к образованию конденсата.

«Специалисты компании неоднократно выезжали на данный участок для обследования теплотрассы, в настоящее время она находится в нормативном состоянии и отвечает всем требованиям безопасности.

Также поясняем, что территория, прилегающая к коммерческим постройкам, является охранной зоной тепловых сетей, подъезд и парковка автомобилей категорически запрещены, по этой причине на участке установлены ограждения. По информации на 11:00 12 января, ресурсоснабжающая организация работ на данном участке теплотрассы не ведет, отключенных потребителей нет», - уточнили тепловики.

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Источник — www.instagram.com/penza_resheniya
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Гость||

Любителю яиц Фаберже на это плевать, денюжки исправно отправляются в Москау )) а платите за всё вы!

Гость||

Гость писал(a):

Любителю яиц Фаберже на это плевать, денюжки исправно отправляются в Москау )) а платите за всё вы!
Всхрюк навальниста

Имя: Гость
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