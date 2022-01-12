Общество

Не все водители смогли покорить крутой подъем на Красной

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Дороги Пензы оказались парализованы. Объехать пробки длиной в несколько километров невозможно. Общественный транспорт, спецавтомобили и легковые машины - все оказались в снежной ловушке. Обильные осадки начали выпадать накануне вечером, коммунальные службы работали и ночью, но стихия оказалась сильнее. Заторы спутали планы многих пензенцев.

«Ждала сегодня сына, он меня должен был подвезти, но попал в пробку. Не дождалась, своим ходом пошла. Общественного транспорта тоже не дождалась, хотя он раньше ходил хорошо, - видимо, тоже пробки помешали. Ни автобуса, ни троллейбуса не дождалась, поехала на маршрутке», - отметила женщина.

«Плохо, но куда деваться? Погодные условия никто не отменял. Будем терпеть и потихонечку ехать, дистанцию соблюдать», - рассказала пензячка.

«Резина шипованная, но все равно где-то на пригорке шлифуешь. Потихоньку доедем», - сообщил автомобилист.

Улица Карпинского оказалась заблокирована. Фуры не могли подняться в гору, за грузовыми автомобилями собралась вереница машин. В утренний час пик одна из самых оживленных транспортных артерий города замерла.

Сложным участком стал крутой подъем на Красной, он покорялся не всем. Машины буксовали и съезжали на обочину. Выбраться самостоятельно у водителей не получалось.

Далеко не все решались подниматься этим путем - слишком плохое сцепление с дорогой. Коллега Дениса Грудкина не смог справиться с управлением, автомобиль вылетел с проезжей части и застрял в сугробе.

«Наклон горы очень высокий, снег - каша, машину носит туда-сюда. Сработал эффект, как по голому льду, и машину кинуло и развернуло. Как результат - она оказалась висящей на бордюре в проезде», - пояснил Денис.

На дорогах региона произошло много аварий. Большинство автомобилистов соблюдают скоростной режим и стараются держать дистанцию, тем не менее в сложных погодных условиях ДТП не редкость.

«Лучше не делать резких маневров и перестроений. Приближаясь к пешеходным переходам и перекресткам, следует заранее снизить скорость, повысить внимание и оценить условия видимости. Пешеходам необходимо помнить, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает», - предупредил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Коммунальные службы работают без перерыва. На улицах города - более 128 единиц техники, в ближайшее время появится еще 50.

«Будут привлечены силы строительных организаций и дорожных служб, которые обрабатывают федеральные дороги. Задания все получили - обрабатывать подъемы и спуски и контроль осуществлять», - произнес начальник Управления ЖКХ г. Пензы Анатолий Синичкин.

Расслабляться рано - прогнозы не радуют: обильные осадки в виде снега ожидаются на протяжении ближайших трех дней. Но есть и те, кто такой погоде рад.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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