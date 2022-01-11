Общество

В РПН рассказали, на что пензенцы чаще всего жаловались в 2021-м

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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области подвели итоги работы с обращениями граждан в 2021 году. В общей сложности поступило 4 480 жалоб, что на 55 больше, чем в 2020-м.

Чуть больше половины из них (50,9%) касались нарушений в сфере защиты прав потребителей, 49,1% - вопросов санитарного законодательства.

Пензенцы часто жаловались на условия проживания в жилых помещениях, в особенности на шум. Также обращения касались сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и хранения отходов производства и потребления; пищевых продуктов, добавок, продовольственного сырья; биологических и микробиологических организмов и их токсинов; питьевой воды и водоснабжения населения; условий труда, воспитания и обучения; атмосферного воздуха в городах и селах.

«Обращения по нарушению прав потребителей в различных сферах деятельности распределились следующим образом: в сфере розничной торговли - 48% (за 2020 г. - 38,7%); услуги ЖКХ - 17,8% (за 2020 г. - 19,8%); прочие виды деятельности - 9,7% (за 2020 г. - 12,8%); медицинские услуги - 8,5% (за 2020 г. - 6,5%); сфера услуг связи - 3,3% (за 2020 г. - 4,3%)», - уточнили в пресс-службе управления.

Рассмотреть удалось 4 414 обращений из 4 480, 109 из них стали основанием для проведения проверок, 165 - для административных расследований, 3 - для осуществления контрольных закупок.

«В результате подтвердилось 158 обращений, в результате чего приняты следующие меры: составлено 183 протокола об административном правонарушении; подано 37 исков в суд; выдано 510 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований», - заключили в РПН.

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Гость||

А в РПН можно на РПЦ пожаловаться, что святые отцы без ПЦР?

Гость||

вы что к рпц пристали. не суйте свой нос туда, куда вас не просят. Вот я например спортом не занимаюсь, на фига на мои деньги настроили этих спортивных площадок везде. Кому то это нужно, не вам. Вот на спорт площадках пустота, а вот в РПЦ не протолкнешься, значит большей части населения нужны РПЦ.

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