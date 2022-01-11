Общество

В мэрии ответили на сообщение жительницы ЗИФа об отсутствии воды

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В понедельник, 11 января, жительница поселка ЗИФ, расположенного в черте Пензы, пожаловалась на проблемы с водоснабжением. Свое сообщение она оставила на странице губернатора Олега Мельниченко в Instagram.

«Вода в ЗИФе будет? Вчера Октябрьская администрация ответила, что проект с ошибкой и воду нам не ждать и весной. Товарищи, вы издеваетесь над жителями? Трубы лежат, станция готова, счетчики опломбированы. А воды-то нет в кранах», - написала горожанка по имени Татьяна.

Сетевое издание «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Пензы.

«Управление капитального строительства завершает сбор пакета документов для передачи построенного водопровода в поселке ЗИФ на обслуживание ресурсоснабжающей организации. Для того чтобы жители могли подключить свои домовладения к новым инженерным сетям, им необходимо заключить договор с ООО «Горводоканал», подготовить проект подключения и получить разрешение в управлении. На текущий момент эту процедуру прошли уже более половины жителей поселка», - объяснили в мэрии.

Сроки сдачи станции в поселке, где не было воды с момента создания, неоднократно срывались. Сначала пришлось расторгнуть договор с одним подрядчиком, найти другого. Потом возникли трудности с поставкой оборудования.

Жителям обещали сдать объект в 2020-м, затем - летом 2021-го. В итоге перенесли на сентябрь, однако специалисты не уложились в срок. Пробный пуск произвели в конце ноября.

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Гость||

Татьяна сама голосовала за все это. Почему она теперь воет?

Гость||

да что вы пристали к этому голосовали. На большее ума не хватает?

Гость||

Потерпите ещё чуть-чуть, лишенцы

Гость||

Зачем вам вода, когда пива полно?

Гость||

Да да вы уж там держитесь власть местничковая думает о вас

Имя: Гость
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