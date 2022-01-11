На Пензу пришлось менее половины новых случаев COVID-19 в регионе

11.01.2022 | 13:45

Во вторник, 11 января, стало известно, что в Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 163 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев оказалась такой: 79 пришлись на Пензу, 6 - на Заречный, остальные 84 - на районы. 17 - на Пензенский, 8 - на Бессоновский, 7 - на Сердобский, по 6 - на Каменский и Мокшанский, по 5 - на Нижнеломовский и Шемышейский, по 4 - на Земетчинский, Иссинский, Лунинский и Наровчатский, по 2 - на Бековский и Малосердобинский, по 1 - на Белинский, Вадинский, Тамалинский и Башмаковский.

Кроме того, оперштаб проинформировал о 6 фактах летального исхода у пациентов с коронавирусом и о 648 выписанных.

С начала пандемии в Пензенской области подтвердилось 103 811 случаев опасной инфекции, 4 733 человека скончались, 90 501 выздоровел.