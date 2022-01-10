В Заречном в первые дни нового года родилось 8 детей

10.01.2022 | 16:05

В перинатальном центре Заречного с 1 по 9 января родилось 8 детей: пять девочек и три мальчика.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», первый ребенок в медучреждении появился 2 января. В настоящий момент мама и малыш уже выписаны.

Всего за период новогодних праздников в Пензенской области родилось 184 малыша: 94 мальчика и 90 девочек. Специалисты приняли и первую в текущем году двойню. Малыши, девочка весом 2 700 г и мальчик - 2 290 г, появились на свет в перинатальном центре областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

«Самым первым новым жителем региона стал мальчик, родившийся в стенах Пензенского городского родильного дома в 3:55 1 января», - рассказали в областном минздраве.