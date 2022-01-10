В Заречном в первые дни нового года родилось 8 детей

В перинатальном центре Заречного с 1 по 9 января родилось 8 детей: пять девочек и три мальчика.
Как сообщает портал «Заречье сегодня», первый ребенок в медучреждении появился 2 января. В настоящий момент мама и малыш уже выписаны.
Всего за период новогодних праздников в Пензенской области родилось 184 малыша: 94 мальчика и 90 девочек. Специалисты приняли и первую в текущем году двойню. Малыши, девочка весом 2 700 г и мальчик - 2 290 г, появились на свет в перинатальном центре областной больницы имени Н. Н. Бурденко.
«Самым первым новым жителем региона стал мальчик, родившийся в стенах Пензенского городского родильного дома в 3:55 1 января», - рассказали в областном минздраве.
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