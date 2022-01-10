В Заречном увеличили число призов для вакцинировавшихся горожан 60+

10.01.2022 | 17:50

В Заречном продлили акцию для горожан старше 60 лет, решивших сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что пожилые зареченцы, вакцинировавшиеся с 2 по 9 января, смогут получить призы, среди них телевизор. Мероприятие продлили до 31-го числа. Увеличилось и число подарков.

«Это один телевизор, три пылесоса и 12 современных тонометров», - пишет портал «Город Z» со ссылкой на департамент соцразвития закрытого города.

Условием участия в розыгрыше является вакцинация в МСЧ-59. Кому достанутся подарки, определят 1 февраля.

Пензенская область вошла в топ-10 регионов с высокими темпами иммунизации пожилых граждан. По охвату первичной вакцинацией людей 60+ Сурский край расположился на четвертом месте.