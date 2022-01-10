Семейная ипотека как способ решения квартирного вопроса

10.01.2022 | 16:56

Ключевая ставка Центробанка в 2022 году будет повышаться, а вслед за ней вырастут до 11-12% ипотечные ставки.

Кроме того, программа льготной ипотеки с господдержкой официально действует до июля 2022-го. Как передает РБК, на форуме «Россия зовет!» глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила не продлевать льготную ипотеку с 1 июля.

Пензенцам выгодно купить квартиру именно сейчас. Благодаря господдержке, покупатель новостройки получает низкую ставку и комфортный платеж по ипотеке. А для семей, в которых ребенок родился после 2018 года, есть возможность воспользоваться семейной ипотекой. Ставка составит всего 1% годовых на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья*.

У ГК «Территория жизни» есть отличные новости. Уже в начале 2022 года имеется возможность приобрести готовое жилье в новостройке, оформив семейную ипотеку с субсидированием.

В жилом комплексе «Арбековская застава» готов к заселению пул квартир с чистовой отделкой. Дом (строение 15а) уже сдан. В январе стартует выдача ключей и в строении 15Б.

В отделку квартир входят межкомнатные двери, натяжные потолки с точечными светильниками, плитка и ламинат. В дополнение идет стиральная машина и кухонный модуль.

Рядом с домами находится благоустроенная парковая аллея с игровым оборудованием. Важно и то, что покупателям квартир в 15-х строениях на целый год предоставляется бесплатное место в паркинг-центре. Собственник оплачивает только коммунальные платежи. Выбрать готовую квартиру можно здесь.

По действующим ценам начала 2022 года выгодно покупать квартиры большой площади, спрос на них будет только расти.

Например, в пуле готового жилья в строении 15а «Арбековской заставы» есть просторные функциональные трехкомнатные площадью 76 квадратных метров, в них уже можно заселяться.

Комфорт для покупателей - главный приоритет для группы компаний «Территория жизни». Застройщик не только создает благоустроенную жилую среду, но и предоставляет удобные условия приобретения квартир.

Чтобы начать новый год с «Территорией жизни», нужно посетить шоурумы компании, записавшись по телефону +7(8412) 203-000. Консультант уточнит наличие готовых к заселению квартир.

Адреса офисов: Пенза, улица 65-летия Победы, 65, улица Ульяновская, 91а (напротив ТЦ «Мега»). Часы работы - с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных. Сайт компании - территорияжизни.рф.

*Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк» (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). До 31 декабря 2022 года - для граждан РФ, где в период с 01.01.2018 до 31.12.2022 родился первый или любой следующий ребенок. Такой же срок - для семей, где ребенку присвоена категория инвалидности. До 1 марта 2023 года - при рождении первого или любого следующего ребенка в период с 01.07.2022 до 31.12.2022. До 31 декабря 2027 года - если ребенок был рожден до 31.12.2022 и получил категорию инвалидности после этой даты.

Валюта кредита - рубли РФ. Первоначальный взнос 20% (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость, - 30%). Заемщик должен являться участником зарплатного проекта ПАО «Сбербанк». Срок кредита - 12 лет, ставка - 1% годовых на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк страховых компаниях. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 млн руб. В акции участвуют объекты, расположенные: Пензенская обл., г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29; Пензенская обл., г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 31. Дома сданы. Подробности по тел. 8(8412)28-28-02.