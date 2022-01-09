За сохранением исторического облика уголка на ул. Гладкова будут следить

09.01.2022 | 17:30

Уголок старой Пензы на улице Гладкова может дойти до потомков в историческом виде. Здания построены еще в XIX веке и являются объектами культурного наследия регионального значения. Теперь государство оберегает не только их, но и внимательно следит за тем, что происходит на территории рядом.

У домов № 8 и 10 на Гладкова утвердили границы зон охраны. Участок, который стал особо оберегаемым, сложной конфигурации. В него попали территории и справа, и слева от памятника регионального значения, а также внутридворовая часть.

«В составе зон охраны данного объекта культурного наследия имеются охранные зоны, в которых запрещается строительство зданий и сооружений, и зона регулируемой застройки на той территории, которая ограничивается по высотности и по параметрам», - сообщил руководитель департамента области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Памятник регионального значения официально называется «Комплекс сооружений паровых мельниц и жилых домов». Объекты появились в последние десятилетия XIX века. Место тогда именовалось Хлебной площадью, где торговали зерном и крупой. Владели мельницами купцы Марканов и Евстифеев.

В XXI веке в строениях расположен целый ряд небольших компаний. Часть помещений пустует из-за полуразрушенного состояния.

Осенью прошлого года на Гладкова, 10, шли противоаварийные работы. Их проводил новый хозяин: не так давно здание перешло из федеральной собственности в частную.

Практически весь комплекс теперь в руках физических и юридических лиц. Правообладатели обязаны оставить прежним облик старинной постройки. А государство будет охранять исторический дух уголка Пензы в целом.