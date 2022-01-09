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Общество

За сохранением исторического облика уголка на ул. Гладкова будут следить

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Уголок старой Пензы на улице Гладкова может дойти до потомков в историческом виде. Здания построены еще в XIX веке и являются объектами культурного наследия регионального значения. Теперь государство оберегает не только их, но и внимательно следит за тем, что происходит на территории рядом.

У домов № 8 и 10 на Гладкова утвердили границы зон охраны. Участок, который стал особо оберегаемым, сложной конфигурации. В него попали территории и справа, и слева от памятника регионального значения, а также внутридворовая часть.

«В составе зон охраны данного объекта культурного наследия имеются охранные зоны, в которых запрещается строительство зданий и сооружений, и зона регулируемой застройки на той территории, которая ограничивается по высотности и по параметрам», - сообщил руководитель департамента области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Памятник регионального значения официально называется «Комплекс сооружений паровых мельниц и жилых домов». Объекты появились в последние десятилетия XIX века. Место тогда именовалось Хлебной площадью, где торговали зерном и крупой. Владели мельницами купцы Марканов и Евстифеев.

В XXI веке в строениях расположен целый ряд небольших компаний. Часть помещений пустует из-за полуразрушенного состояния.

Осенью прошлого года на Гладкова, 10, шли противоаварийные работы. Их проводил новый хозяин: не так давно здание перешло из федеральной собственности в частную.

Практически весь комплекс теперь в руках физических и юридических лиц. Правообладатели обязаны оставить прежним облик старинной постройки. А государство будет охранять исторический дух уголка Пензы в целом.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

А кто следить будет? Эти дармоеды?

Гость||

Уберите химеру дырявого Иван-коня из исторической части города,стыд и позор.

Курдову выгнали и пора отправить по этапу Юрку-пластелина. Соросятиной воняет от таких твАрений.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а): Уберите химеру дырявого Иван-коня из исторической части города, стыд и позор.

======================================

Мягко сказано. По примеру этого схульптора подростки

стали дырявить живых кошек и собак. А главным

культуристам-кретинам всё так же

трын-трава. Собака Мира

плачет кровавыми

слезами.

Имя: Гость
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