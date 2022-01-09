В Пензе закрывается домик Деда Мороза на площади Ленина

09.01.2022 | 10:02

В воскресенье, 9 января, в Пензе закроется новогодняя кампания. Свою работу прекратит и домик Деда Мороза, установленный на площади Ленина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, посвященное этому мероприятие начнут в 11:00.

Однако сезон зимних забав не окончится. Так, 13 января с 14:00 до 17:00 на площади Ленина организуют соревнования по хоккею в валенках.

Кроме того, жители и гости областного центра смогут посетить выставки рисунков юных художников. До 11 января будет работать экспозиция «Свет рождественской звезды», которую разместили в ТЦ «Сан и Март», до 15-го числа - «Новый год - 2022» в зале ожидания железнодорожного вокзала и «Зимняя сказка» в школе № 56 на улице Рахманинова, 37а.

Также до 15 января можно посетить выставки творческих работ учащихся детской художественной школы № 1 в Центре культуры и досуга (с 9:00 до 18:00) и в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова (с 9:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00 - в субботу и воскресенье).