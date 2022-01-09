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Общество

В Каменке попросили оградить детей от риска попасть под снегоуборщики

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Жительницу Каменки встревожила уборка снега, которую проводили без должных мер безопасности. Об этом она написала в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.

Женщина рассказала, что трактор очищал площадь перед зданием администрации, где как раз проходил детский праздник. При этом не были выставлены предупреждающие знаки, не натянута ограничительная лента.

«Куча детей и рядом прям трактор расчищал от снега, было страшно смотреть. Видимо, случай в прошлом году, когда так насмерть задавило девочку, ничему не учит Россию», - отметила подписчица.

На ее сообщение отреагировала администрация Каменского района.

«Спасибо за обращение. Полностью вас поддерживаем! Дано поручение ООО «Каменское ЖКХ» производить расчистку от снега центральной площади г. Каменка в утренние и вечерние часы, при отсутствии массового пребывания детей», - заверили женщину.

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