Росстат озвучил данные по смертности пензенцев с COVID в ноябре

09.01.2022 | 10:34

В ноябре 2021 года в Пензенской области скончалось 952 пациента с коронавирусной инфекцией, это на 55 меньше, чем в октябре (1 007).

Данные опубликовал Росстат.

Для 942 заразившихся опасный вирус стал основной причиной гибели. В 938 случаях COVID-19 идентифицировали, в 4 - нет.

Причину гибели 10 инфицированных специалисты отнесли к «прочим важным состояниям». Коронавирус у данных пациентов не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Региональный оперативный штаб в ноябре сообщил о 379 жителях области, скончавшихся от коронавирусной пневмонии.

По данным Росстата, всего с мая 2020 года по октябрь 2021-го в области умерло 6 994 пациента с COVID-19. В октябре в Сурском крае инфекция унесла жизни рекордного количества жителей - 1 007, в сентябре зарегистрировали 501 смерть, в августе - 510, в июле - 561, в июне - 268, в мае - 199, в апреле - 210, в марте - 288, в феврале - 279, в январе - 434.