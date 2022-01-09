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Общество

Пензенцам пообещали продлить работу автобусов до 23:00

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Пензенец на странице губернатора Олега Мельниченко в социальной сети Instagram возмутился тем, что в областном центре транспорт не ходит после 22:00.

«Зимой с Терновки невозможно уехать в центр вообще на протяжении 5 лет», - высказался подписчик.

Ему ответил представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи области.

«Режим работы маршрутов города действительно предусматривает расписание до 22 часов. В планах - расширение временных рамок движения автобусов до 23:00», - гласит сообщение.

Когда планы будут воплощены, в ответе не указано.

С 1 января полномочия по организации транспортного обслуживания населения в Пензенской городской агломерации перешли правительству региона. Власти планируют реализовать транспортную реформу, пересмотреть существующие маршруты, создать новые пересадочные узлы, ввести регулируемый тариф на проезд.

Кроме того, будут закуплены новые автобусы на газомоторном топливе, тестирование некоторых моделей началось в конце 2021-го.

Реализовать проект планируют в 2022-2023 годах. Его стоимость - 6,4 млрд рублей, половину суммы составят бюджетные средства.

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Гость||

До 22.00 нормально,а уж если задержался,есть такси.

Гость||

Что за идиот мог такое ляпнуть, что в городе можно уехать на маршрутке до 22 часов?Их в 20:00 нет почти нигде.А в субботу и воскресение большинство маршруток вообще до 18-00 работают.

Гость||

И стоимость проезда пусть сделают по 98 рублей за поездку. Давно пора.

Гость||

А какой смысл их пустые гонять ? Из-за 2 человек ?

Гость||

Как вариант с 21ч повышенный тариф.....

Гость||

обещанного 3 года ждут, а судя по тому кто сидит в правительстве пензенской области, ждать придётся лет 10))

Гость||

Гость писал(a):

До 22.00 нормально,а уж если задержался,есть такси
а что нормально то??????? в нищие 90 е автобусы ходили до 24 часов и гораздо их больше было

Имя: Гость
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