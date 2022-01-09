Пензенцам пообещали продлить работу автобусов до 23:00

09.01.2022 | 13:02

Пензенец на странице губернатора Олега Мельниченко в социальной сети Instagram возмутился тем, что в областном центре транспорт не ходит после 22:00.

«Зимой с Терновки невозможно уехать в центр вообще на протяжении 5 лет», - высказался подписчик.

Ему ответил представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи области.

«Режим работы маршрутов города действительно предусматривает расписание до 22 часов. В планах - расширение временных рамок движения автобусов до 23:00», - гласит сообщение.

Когда планы будут воплощены, в ответе не указано.

С 1 января полномочия по организации транспортного обслуживания населения в Пензенской городской агломерации перешли правительству региона. Власти планируют реализовать транспортную реформу, пересмотреть существующие маршруты, создать новые пересадочные узлы, ввести регулируемый тариф на проезд.

Кроме того, будут закуплены новые автобусы на газомоторном топливе, тестирование некоторых моделей началось в конце 2021-го.

Реализовать проект планируют в 2022-2023 годах. Его стоимость - 6,4 млрд рублей, половину суммы составят бюджетные средства.