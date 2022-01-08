Общество

В Пензенской области число жертв коронавируса превысило 4 700

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В субботу, 9 января, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 171 новом случае заражения коронавирусом в регионе.

117 из них зарегистрировали в Пензе, 20 - в Пензенском районе, 8 - в Каменском, 6 - в Белинском, 5 - в городе Заречном, 4 - в Сосновоборском районе, 3 - в Тамалинском, по 2 - в Малосердобинском и Кузнецком, по 1 - в Башмаковском, Лунинском, Пачелмском и Сердобском.

Также оперштаб проинформировал о 14 новых жертвах COVID-19, скончавшихся от коронавирусной пневмонии, и о 692 выписанных пациентах.

За все время пандемии в Пензенской области подтвердилось 103 318 случаев опасной инфекции. 87 546 человек выздоровело, 4 709 жителей региона скончалось.

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Гость||

А я пока не дерева его, кто способен сделать меня его жертвой, тому готов квартиру свою завещать но только честно что бы со всеми симптомами и если сам побегу к грачам просьбой лечить и спасать, юридически без проблем оформлю пари

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 9 января, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 171 новом случае заражения коронавирусом в регионе.
Вообще-то сегодня 8 января, с опережением работает оперштаб.

Гость||

12:56

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Сегодня 8 января 202года и суббота!

Ну как всегда так называемые журналисты из ПИ не совсем адекватно работают после праздников.

Гость||

Это жертвы режима. Вирус тут не при чем. Вот развал здравоохранения я верю что мог привести к такому числу убитых.

Гость||

Гость писал(а):

Вообще-то сегодня 8 января, с опережением работает

> оперштаб.

Отчитались бы сразу за месяц вперёд и всё, зачем резину тянуть...

Гость||

Гость писал(a):

Это жертвы режима. Вирус тут не при чем. Вот развал здравоохранения я верю что мог привести к такому числу убитых
По стране сократили 400 000 младшего медперсонала, а теперь оказывается медики вдруг перестали справляться, а народ опять в этом виноват

Гость||

4 709 а почему не пишут что из них с марта 2020 по 30 мая 2021 год умерло только 803 жителя области а вот все остальные потом?

Гость||

А когда больше умерало связаных с ковидлой жителей области до появления вакцинок или после?

Гость||

Это жертвы "оптимизированной" медицины, а не ковида!

Гость||

А какой ковид смертельно опасный: опасный быстро распростроняющийся или дельта штамма или молниеностный?

Имя: Гость
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