В Пензенской области число жертв коронавируса превысило 4 700

08.01.2022 | 12:15

В субботу, 9 января, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 171 новом случае заражения коронавирусом в регионе.

117 из них зарегистрировали в Пензе, 20 - в Пензенском районе, 8 - в Каменском, 6 - в Белинском, 5 - в городе Заречном, 4 - в Сосновоборском районе, 3 - в Тамалинском, по 2 - в Малосердобинском и Кузнецком, по 1 - в Башмаковском, Лунинском, Пачелмском и Сердобском.

Также оперштаб проинформировал о 14 новых жертвах COVID-19, скончавшихся от коронавирусной пневмонии, и о 692 выписанных пациентах.

За все время пандемии в Пензенской области подтвердилось 103 318 случаев опасной инфекции. 87 546 человек выздоровело, 4 709 жителей региона скончалось.